Водителя привлекли в Актау к административной ответственности за выброшенный во время движения мусор

Кадр видео
В рубрику «Народные новости» пользователь сайта lada.kz прислал видео под названием «Чисто не там, где убирают», на кадрах которого видно, как из едущей автомашины выкидывают мусор в окно.
В ведомстве сообщили, что участковыми инспекторами управления полиции города установлен водитель данного автотранспорта.
- Составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК (мелкое хулиганство), - сказал генерал-майор полиции Бактыбаев Жанарбек.
В ведомстве сообщили, что участковыми инспекторами управления полиции города установлен водитель данного автотранспорта.
- Составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК (мелкое хулиганство), - сказал генерал-майор полиции Бактыбаев Жанарбек.