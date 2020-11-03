Спасение людей и не только! За неделю в Мангистау произошло шесть пожаров

Один из пожаров произошел 29 октября в Актау. В 12:16 на базаре «Асем-Берекет» в 31А микрорайоне произошло горение бутика №2. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.В четверг, 29 октября, произошел пожар в Бейнеу. Примерно в 15:50 в доме № 40 на улице Калниязов произошло горение бытовых принадлежностей в гостиной трехкомнатной времянки. Общая площадь дома составляет 100 квадратных метров. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем. Обошлось без пострадавших.На следующий день в 17:14 в поселке Кызыл-Тюбе-2 в Мунайлинском районе произошло горение шкафа в прихожей четырехкомнатного дома. Площадь горения составила пять квадратных метров. Остальные комнаты закопчены. В результате пожара пострадали двое детей - девочка 2016 года рождения и мальчик 2017 года рождения. Дети были переданы сотрудникам Скорой помощи. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.В воскресенье, 1 ноября, в 07:39, в Бейнеу на улице Тайманова в доме №45 полностью сгорела мастерская во дворе. Площадь горения составила 12 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.В эту же ночь в Жанаозене сгорели комната и крыша четырехкомнатного дома. Остальные комнаты закопчены. Площадь горения составила восемь квадратных метров. Обошлось без пострадавших.Ночью 2 ноября полностью сгорела баня во дворе дома №54 в Бейнеу. Площадь горения составила - 7,5 квадратных метра. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.Утром 26 октября спасатели вместе с сотрудниками полиции проводили поисковые работы утонувшего рыбака на острове Кулалы, расположенного в 27 километрах от Форт-Шевченко. Утонувший рыбак был найден в 1,5 километрах от острова.В этот же день пожарные спасли кошку, которая взобралась на подоконник окна и не могла спуститься. Пожарные с помощью автолестницы вошли, сняли кошку с подоконника и передали хозяйке.Вечером 26 октября спасли пожилую женщину, которая оказалась запертой в своей квартире в доме №5 в 7 микрорайоне. Пожарные с помощью шанцевого инструмента открыли входную дверь и передали пожилую женщину сотрудникам Скорой помощи. Спасателей вызвали соседи.В среду, 28 октября, в 16:48 вновь оказали помощь пожилой женщине, проживающей в доме №5 в 7 микрорайоне. Спасатели открыли дверь с помощью шанцевого инструмента. Выяснилось, что в квартире на полу лежала пожилая женщина, которую спасатели передали сотрудникам Скорой помощи.- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если вы не справились с огнем за несколько секунд, его распространение приведет к большому пожару);- пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, горячий воздух может также обжечь легкие);- опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (если в этом нет самой острой необходимости, ведь падение здесь без отсутствия особых навыков почти всегда неизбежно);- прыгать из окна (начиная с 3-го этажа, каждый второй прыжок смертелен).- не оставляйте малолетних детей без присмотра, не допускайте игр детей с огнем;- не курите в постели, не разбрасывайте окурки, не сбрасывайте их с балконов;- не оставляйте без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры;- не перегружайте электросеть одновременным подключением большого числа электропотребителей;- не применяйте самодельные предохранители - «жучки»;- выполняйте меры предосторожности при пользовании газовыми приборами;- не загромождайте лестничные клетки.