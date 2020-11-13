В Актау на стройке обнаружен труп мужчины

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Труп мужчины обнаружили 10 ноября в недостроенном доме в 28А микрорайоне.



- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 105 части 1 Уголовного кодекса РК (доведение до самоубийства). В настоящее время причины самоубийства устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование,- рассказали в полиции региона.