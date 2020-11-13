Столкновение двух автомобилей в селе Бейнеу попало на видео

Дорожно-транспортное происшествие случилось в селе Бейнеу.Автомобиль марки Hyundai Elantra столкнулся с автомобилем LADA Largus.Момент столкновения был записан на камеру сотового телефона. Судя по видеозаписи один из участников аварии скрылся с места происшествия. По сообщениям очевидцев за рулём Hyundai Elantra находился подросток.Редакция ожидает комментарий департамента полиции Мангистауской области.