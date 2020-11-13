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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 22:37

Просмотров: 706

Столкновение двух автомобилей в селе Бейнеу попало на видео

Аварию с участием автомобилей Hyundai Elantra и LADA Largus сняли на камеру сотового телефона очевидцы.

Кадр видео
Дорожно-транспортное происшествие случилось в селе Бейнеу.

Автомобиль марки Hyundai Elantra столкнулся с автомобилем LADA Largus.

Момент столкновения был записан на камеру сотового телефона. Судя по видеозаписи один из участников аварии скрылся с места происшествия. По сообщениям очевидцев за рулём Hyundai Elantra находился подросток.

Редакция ожидает комментарий департамента полиции Мангистауской области.






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Комментарии ( 1 )

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tolk (Посетители) Вчера, 23:19
А что тут комментировать? Девочки прекрасно матерятся на русском языке!
 
 

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