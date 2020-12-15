На трассе Актау – Бейнеу сгорел автомобиль

Происшествие, по информации ДЧС Мангистау, случилось 14 декабря в 16:15 на трассе Актау – Бейнеу (180 км от Шетпе).- В автомобиле был установлен газовый баллон объёмом 60 литров. Пострадавших нет. Подразделение пожарных не вызывалось. Просим жителей̆ Мангистауской области соблюдать меры пожарной и газовой безопасности, - отметили в ДЧС региона.