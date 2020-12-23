Ограбление в Жанаозене: В нападении участвовал сотрудник инкассаторской компании

Иллюстративное фото из открытых источников
В Министерстве внутренних дел (МВД) Республики Казахстан рассказали подробности нападения на инкассаторскую машину в Жанаозене.
По данным ведомства, первым задержали действующего сотрудника ТОО «Halyk Инкассация», который за месяц до ограбления оформил больничный. Его остановили, как передаёт Informburo.kz, когда он ехал за рулём легкового автомобиля марки Daewoo Nexia, на котором остались следы от выстрелов водителя инкассаторской машины. Злоумышленники пытались зашпаклевать эти следы.
Позже полицейские установили личности ещё двоих подозреваемых в ограблении. По данным МВД, они не имеют судимостей. Задержанные сразу признались в разбойном нападении.
- После преступления похищенные деньги они разделили между собой. Один из подозреваемых закопал полученную долю в котельной дома в Жанаозене. Изъятые деньги признаны вещественными доказательствами и переданы на хранение до судебного решения. По этому факту управление полиции Жанаозена проводит досудебное расследование по части 4 статьи 192 Уголовного кодекса Республики Казахстан, – пояснили в пресс-службе МВД.
Для справки:
Напомним, ранее в Сети опубликовали видео нападения на инкассаторскую машину в Жанаозене.
Позже стало известно, что всех подозреваемых в нападении на инкассаторов в Жанаозене задержали.
По данным ведомства, первым задержали действующего сотрудника ТОО «Halyk Инкассация», который за месяц до ограбления оформил больничный. Его остановили, как передаёт Informburo.kz, когда он ехал за рулём легкового автомобиля марки Daewoo Nexia, на котором остались следы от выстрелов водителя инкассаторской машины. Злоумышленники пытались зашпаклевать эти следы.
Позже полицейские установили личности ещё двоих подозреваемых в ограблении. По данным МВД, они не имеют судимостей. Задержанные сразу признались в разбойном нападении.
- После преступления похищенные деньги они разделили между собой. Один из подозреваемых закопал полученную долю в котельной дома в Жанаозене. Изъятые деньги признаны вещественными доказательствами и переданы на хранение до судебного решения. По этому факту управление полиции Жанаозена проводит досудебное расследование по части 4 статьи 192 Уголовного кодекса Республики Казахстан, – пояснили в пресс-службе МВД.
Для справки:
Напомним, ранее в Сети опубликовали видео нападения на инкассаторскую машину в Жанаозене.
Позже стало известно, что всех подозреваемых в нападении на инкассаторов в Жанаозене задержали.