Ограбление в Жанаозене: В нападении участвовал сотрудник инкассаторской компании

Статья 192. Разбой

1. Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

2. Разбой, совершенный:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище;

4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

5) с причинением тяжкого вреда здоровью, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

3. Разбой, совершенный:

1) с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего;

2) с целью хищения имущества в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

В Министерстве внутренних дел (МВД) Республики Казахстан рассказали подробности нападения на инкассаторскую машину в Жанаозене.По данным ведомства, первым задержали действующего сотрудника ТОО «Halyk Инкассация», который за месяц до ограбления оформил больничный. Его остановили, как передаёт Informburo.kz , когда он ехал за рулём легкового автомобиля марки Daewoo Nexia, на котором остались следы от выстрелов водителя инкассаторской машины. Злоумышленники пытались зашпаклевать эти следы.Позже полицейские установили личности ещё двоих подозреваемых в ограблении. По данным МВД, они не имеют судимостей. Задержанные сразу признались в разбойном нападении.- После преступления похищенные деньги они разделили между собой. Один из подозреваемых закопал полученную долю в котельной дома в Жанаозене. Изъятые деньги признаны вещественными доказательствами и переданы на хранение до судебного решения. По этому факту управление полиции Жанаозена проводит досудебное расследование по части 4 статьи 192 Уголовного кодекса Республики Казахстан, – пояснили в пресс-службе МВД.Напомним, ранее в Сети опубликовали видео нападения на инкассаторскую машину в Жанаозене.Позже стало известно, что всех подозреваемых в нападении на инкассаторов в Жанаозене задержали