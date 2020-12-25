Женщина разбилась насмерть, выпав с этажа дома в Актау





Трагедия произошла сегодня, 25 декабря. Женщина разбилась насмерть при падении с высотного дома.- В 32А микрорайоне обнаружен труп девушки с признаками падения с высоты. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы управления полиции Актау, которые в данный момент работают на месте происшествия, - сообщили в ведомстве.Видео очевидцев.