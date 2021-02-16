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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:59

Просмотров: 274

В Жанаозене при пожаре пострадал 30-летний мужчина

На прошлой неделе в Мангистауской области произошло пять пожаров. В результате происшествий пострадал один человек, сообщает пресс-центр службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Один из пожаров произошел в Жанаозене 6 февраля в 18:53. В 3А микрорайоне возле стадиона произошло горение одного из трех боксов гаража для установки ГБО, а также сгорела автомашина Lexus LX 470, 2000 года выпуска. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате пожара пострадал 30-летний мужчина. Он получил термические ожоги лица и обеих рук.

В Жанаозене при пожаре пострадал 30-летний мужчина


В Жанаозене при пожаре пострадал 30-летний мужчина


В этот же день произошел пожар в селе Акшукур. В жилом восьмикомнатном доме №7 на улице Жалау Казиева произошло горение ковра, домашних вещей и пола. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

Еще три пожара произошло в среду, 10 февраля.

В Жанаозене при пожаре пострадал 30-летний мужчина


В Жанаозене при пожаре пострадал 30-летний мужчина


В 08:23 в селе Акшукур возле дома № 24 на улице Бекжанова произошло горение моторного отсека и панели автомобиля Lada Granta, 2019 года выпуска. Обошлось без пострадавших.

В 13:20 в одном из домов Бейнеу произошло горение бытовых вещей в гараже, пристроенном к времянке. Гараж полностью закопчен. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

Вечером того же дня в селе Баскудук на территории базы мясокомбината произошло горение в отдельно стоящем здании склада №11, в котором находились стройматериалы. Спасены два склада. Площадь горения составила 30 квадратных метров.



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