В Жанаозене при пожаре пострадал 30-летний мужчина

Один из пожаров произошел в Жанаозене 6 февраля в 18:53. В 3А микрорайоне возле стадиона произошло горение одного из трех боксов гаража для установки ГБО, а также сгорела автомашина Lexus LX 470, 2000 года выпуска. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате пожара пострадал 30-летний мужчина. Он получил термические ожоги лица и обеих рук.В этот же день произошел пожар в селе Акшукур. В жилом восьмикомнатном доме №7 на улице Жалау Казиева произошло горение ковра, домашних вещей и пола. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.Еще три пожара произошло в среду, 10 февраля.В 08:23 в селе Акшукур возле дома № 24 на улице Бекжанова произошло горение моторного отсека и панели автомобиля Lada Granta, 2019 года выпуска. Обошлось без пострадавших.В 13:20 в одном из домов Бейнеу произошло горение бытовых вещей в гараже, пристроенном к времянке. Гараж полностью закопчен. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.Вечером того же дня в селе Баскудук на территории базы мясокомбината произошло горение в отдельно стоящем здании склада №11, в котором находились стройматериалы. Спасены два склада. Площадь горения составила 30 квадратных метров.