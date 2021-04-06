В жилом комплексе в 17 микрорайоне Актау произошел пожар

Сообщение о пожаре в жилом комплексе «МАЭК-КУАТ» в 17 микрорайоне Актау поступило на пульт дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям 6 апреля в 11:00.- По прибытии на место происшествия спасателями обнаружено горение наружной облицовки с 1 по 16 этажи. Ликвидирован пожар в 12:05. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, - рассказал Назарали Селимов.