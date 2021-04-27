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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:08

Просмотров: 456

Контрабанду из Турции задержали мангистауские таможенники в морском порту Курык

Сотрудниками таможенного поста Курык совместно с Мангистауской транспортной прокуратурой были выявлены факты контрабандного перемещения крупной партии товаров народного потребления через границу Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
По данным ведомства, два большегрузных автомобиля, перевозившие контрабандный груз, прибыли в морской порт Курык из Турции. Согласно товаросопроводительным документам, товары были отправлены турецкими производителями в адрес граждан Узбекистана и Кыргызстана.

- С помощью системы селективного контроля и управления рисками, а также по результатам проверки с помощью технического средства, использующее проникающее ионизирующее излучение для получения изображения и анализа содержимого крупногабаритных грузов и транспортных средств было принято решение о проведении таможенного досмотра перевозимого груза, в ходе проведения которого выяснилось, что в машинах помимо заявленного товара находятся и другие незаявленные товары народного потребления, - сообщает пресс-служба департамента государственных доходов по Мангистауской области.

По предварительным данным количество сокрытого товара составляет более сотни грузомест.

- Материалы переданы в департамент экономических расследований по Мангистауской области для принятия процессуального решения, - отметили в ведомстве.



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