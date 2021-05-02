ЧП с газопроводом в Мангистау: На водителя спецтранспорта составили протокол

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Информация о ДТП поступила на пульт дежурного отдела полиции Мунайлинского района сегодня, 2 мая, в 12:30.
На водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК.
Пострадавших нет.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 мая, на въезде в жилой массив «Бесшокы» в селе Мангистау.
- Водитель автомашины Howo с прицепом при проезде под газовой трубой нарушил меры безопасности, - сообщили в ведомстве.
На водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК.
Пострадавших нет.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 мая, на въезде в жилой массив «Бесшокы» в селе Мангистау.