ЧП с газопроводом в Мангистау: На водителя спецтранспорта составили протокол

- Водитель автомашины Howo с прицепом при проезде под газовой трубой нарушил меры безопасности, - сообщили в ведомстве.

Для справки:



Статья 610 часть 1 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб - влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.