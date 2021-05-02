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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 19:16

Просмотров: 1674

ЧП с газопроводом в Мангистау: На водителя спецтранспорта составили протокол

Стражи порядка составили на водителя спецтехники протокол. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Кадр видео
Информация о ДТП поступила на пульт дежурного отдела полиции Мунайлинского района сегодня, 2 мая, в 12:30.

- Водитель автомашины Howo с прицепом при проезде под газовой трубой нарушил меры безопасности, - сообщили в ведомстве.


На водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК.

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Пострадавших нет.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 мая, на въезде в жилой массив «Бесшокы» в селе Мангистау.





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Комментарии ( 2 )

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  • мунайши73
 Yanis (Посетители) Вчера, 22:16
Цитата: мунайши73
Ежели там был установлен знак

Что по видео совершенно непонятно

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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  • Yanis
 мунайши73 (Посетители) Вчера, 19:30
Ежели там был установлен знак ограничение движения по высоте, то водитель однозначно виноват.Если нет,то......[img=left][/img]
 
 

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