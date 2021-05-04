В Актау автомобиль Opel Astra сбил фонарный столб

Сегодня, 4 мая, в 08:35 часов при патрулирование заданного маршрута экипажем батальона патрульной полиции «Сункар-3» было замечено дорожно-транспортное происшествие на автодороге между 11 и 12 микрорайонами.- Водитель автомашины Opel Astra, не справившись с рулевым управлением, совершил столкновение со столбом освещения. Водителю на месте ДТП была оказана первая медицинская помощь, после чего он отпущен домой, - сообщили в пресс-службе полиции региона.По факту ДТП составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».Фото очевидцев.