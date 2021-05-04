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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:23

Просмотров: 17

В Актау автомобиль Opel Astra сбил фонарный столб

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло сегодня, 4 мая. Водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев
Сегодня, 4 мая, в 08:35 часов при патрулирование заданного маршрута экипажем батальона патрульной полиции «Сункар-3» было замечено дорожно-транспортное происшествие на автодороге между 11 и 12 микрорайонами.

- Водитель автомашины Opel Astra, не справившись с рулевым управлением, совершил столкновение со столбом освещения. Водителю на месте ДТП была оказана первая медицинская помощь, после чего он отпущен домой, - сообщили в пресс-службе полиции региона.

По факту ДТП составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В Актау автомобиль Opel Astra сбил фонарный столб

Фото очевидцев.



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