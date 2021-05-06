В Мангистауской области в результате аварии перевернулся автомобиль

Авария произошла 6 мая 2021 в селе Кызылтобе-2 Мунайлинского района.- Водитель автомашины Opel Vectra совершил столкновение с автомобилем Faw. В результате столкновения автомобиль Faw совершил опрокидывание. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.По данным полиции региона, на водителя Opel Vectra составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК.