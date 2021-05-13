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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:12

Просмотров: 230

С должников по алиментам в Мангистау взыскали 7 миллионов тенге

Судебные исполнители Мангистауской области совместно с прокуратурой взыскали 7 миллионов тенге с должников по алиментам. Об этом сообщил Исатай Аблаев, заместитель руководителя палаты частных судебных исполнителей Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Еженедельно сотрудники Региональной палаты частных судебных исполнителей Мангистауской области совместно с административной полицией и прокуратурой проводят рейды для взыскания алиментов и долгов по налоговым задолженностям.

Только за две недели на штрафную стоянку водворено 20 автомашин должников.

Неплательщиков выявляют на дороге, предъявляют постановление судебного исполнителя, а затем водителю приходится ехать на штрафстоянку в сопровождении инспекторов.

- Прокуратурой Мунайлинского района взыскано 7 миллионов тенге по алиментам, возбуждено два уголовных дела согласно статье 139 УК РК в отношении злостных неплательщиков алиментов. В прокуратуру Актау направлены 11 материалов для возбуждения в отношении алиментщиков уголовных дел. Данная категория дел стоят на особом контроле. Никто не уйдёт от ответственности, - сказал Исатай Аблаев, заместитель руководителя палаты частных судебных исполнителей по региону.



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