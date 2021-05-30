В Актау девушку на сапборде унесло в море

- В ежедневном режиме в местах отдыха и купания дежурят спасатели. Они дежурят не только на берегу, но и патрулируют территорию Каспийского моря на катере. Спасатели, принимающие участие в рейдах, проводят с отдыхающими профилактические беседы, разъясняют основные правила безопасного поведения на воде. Особое внимание уделяют детям и подросткам, которые приходят к морю без сопровождения взрослых. Спасатели напоминают, что течение моря очень быстрое, и дети, которые приходят без взрослых, зачастую не догадываются о многих опасностях, которые подстерегают их в воде. Всем гражданам во время рейдов вручают памятки по правилам безопасного поведения на воде, - сообщили в ДЧС региона.

Инцидент с девушкой произошёл сегодня вечером, 30 мая.Вызов на пульт дежурного поступил в 18:10.На помощь сапбордисту направились спасатели на резиновой лодке. Они благополучно доставили её на сушу.Состояние девушки 1981 года рождения удовлетворительное. Медицинская помощь не потребовалась.Спасатели предупреждают, что купание в необорудованных и неподготовленных местах может быть опасно для жизни.Сотрудники ведомства ежедневно проводят профилактические рейды. В них принимают участие спасатели оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС региона.Спасатели обращаются к горожанам: следите за детьми и не оставляйте их без контроля. Также специалисты призывают отдыхающих не игнорировать запрещающие знаки, в целях безопасности акцентировать внимание на отдыхе в специально отведённых местах. Спасатели надеются, что люди примут во внимание здравые советы на запрет купания в необорудованных местах. Ведь безопасность людей на воде во многом зависит от них самих.Безопасность - важная вещь в любом возрасте. За май месяц в регионе водная стихия унесла жизни двух человек.