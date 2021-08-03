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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:03

Просмотров: 867

Адвоката отправили в колонию за мошенничество и подстрекательство ко взятке в Актау

В Актауском городском суде вынесли приговор адвокату Кушинову. Члена коллегии обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения и подстрекательстве к даче взятки должностному лицу в значительном размере, передает Daynews.kz.

Фото из доступных источников
- Судом установлено, что Кушкинов, осуществляя защиту прав и интересов К. по уголовному делу, путем обмана и злоупотребления доверием подзащитного, подстрекая последнего к даче взятки в значительном размере судье, незаконно завладел 1 990 000 тенге за прекращение уголовного дела, – сообщили суть обвинения в пресс-службе суда.

Прокурор просил переквалифицировать дело как покушение на мошенничество и назначить за это один год 10 месяцев лишения свободы, а за подстрекательство к даче взятки отправить адвоката в колонию на 2,5 года.

- Вина подсудимого подтверждена: заявлением потерпевшего, материалами НСД, аудио- видеозаписями, стенограммой разговоров, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра вещей и предметов, постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств, протоколами допросов свидетелей, очных ставок, а также заключениями судебной видеофонографической экспертизы и экспертизы по исследованию вещественных доказательств, – уточнили в суде.

Однако Кушкинов и его защита виновность отрицали и просили оправдать подсудимого.

Приговором Актауского горсуда адвоката признали виновным в совершении преступлений. Ему назначено два года шесть месяцев лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Приговор пока не вступил в законную силу.



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Комментарии ( 2 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 11:35
Ingul,
Всё так. Только вопрос - КТО будет руки отрубать? Погрязли все!
А адвокат, видимо кому-то конкретно "соли насыпал", раз его решили "кинуть на дрова"!
Обычно, вся эта троица в связке работает ;)
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 10:29
Как пропитала эта "болезнь" наше общество.
Мздоимцы ни Бога не боятся, ни совестью не пользуются (даже если она у них есть).
Неужели, чтобы побороть это зло, надо отрубать руки, как делают в некоторых странах?
 
 

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