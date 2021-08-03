Адвоката отправили в колонию за мошенничество и подстрекательство ко взятке в Актау

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- Судом установлено, что Кушкинов, осуществляя защиту прав и интересов К. по уголовному делу, путем обмана и злоупотребления доверием подзащитного, подстрекая последнего к даче взятки в значительном размере судье, незаконно завладел 1 990 000 тенге за прекращение уголовного дела, – сообщили суть обвинения в пресс-службе суда.
Прокурор просил переквалифицировать дело как покушение на мошенничество и назначить за это один год 10 месяцев лишения свободы, а за подстрекательство к даче взятки отправить адвоката в колонию на 2,5 года.
- Вина подсудимого подтверждена: заявлением потерпевшего, материалами НСД, аудио- видеозаписями, стенограммой разговоров, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра вещей и предметов, постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств, протоколами допросов свидетелей, очных ставок, а также заключениями судебной видеофонографической экспертизы и экспертизы по исследованию вещественных доказательств, – уточнили в суде.
Однако Кушкинов и его защита виновность отрицали и просили оправдать подсудимого.
Приговором Актауского горсуда адвоката признали виновным в совершении преступлений. Ему назначено два года шесть месяцев лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Прокурор просил переквалифицировать дело как покушение на мошенничество и назначить за это один год 10 месяцев лишения свободы, а за подстрекательство к даче взятки отправить адвоката в колонию на 2,5 года.
- Вина подсудимого подтверждена: заявлением потерпевшего, материалами НСД, аудио- видеозаписями, стенограммой разговоров, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра вещей и предметов, постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств, протоколами допросов свидетелей, очных ставок, а также заключениями судебной видеофонографической экспертизы и экспертизы по исследованию вещественных доказательств, – уточнили в суде.
Однако Кушкинов и его защита виновность отрицали и просили оправдать подсудимого.
Приговором Актауского горсуда адвоката признали виновным в совершении преступлений. Ему назначено два года шесть месяцев лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.
Приговор пока не вступил в законную силу.