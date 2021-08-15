Девушку сбили на пешеходном переходе в Актау

ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе на перекрёстке между 29 и 30 микрорайонами у торгового центра «Олжа» вечером 15 августа примерно в 19:15.Сотрудники батальона патрульной полиции установили, что девушку сбил водитель BMW.Пострадавшая была доставлена в Мангистаускую областную больницу.Ведётся расследование.