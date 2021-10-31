Ночная поножовщина в Актау: Молодого человека пырнули в грудь

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По словам очевидцев события, примерно в 03:30 в подъезде многоэтажки между молодыми людьми произошла потасовка. В ходе выяснения отношений один из участников перепалки ножом пырнул своего оппонента в грудь. Позже прибыла полиция, которая принялась разыскивать подозреваемого в доме. Потерпевшего увезли в больницу.



Данный факт прокомментировали в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.



По информации медиков, пострадал молодой человек 1991 года рождения, который получил проникающее ранение грудной клетки. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.



В 04:20 пострадавшему провели операцию, перевели в реанимационное отделение. Он был подключен к аппарату ИВЛ.



В настоящее время его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Пациент переведён в кардиоцентр. У него диагностировано повреждение плечевой артерии.



В департаменте полиции сообщили, что по данному факту задержан молодой человек. Проводится досудебное расследование.



