Видео со стрельбой на тое появилось в Сети

На видео во время торжества в одном из ресторанов внезапно врываются вооружённые мужчины и стреляют несколько раз. В зале началась паника.Как выяснилось, данный факт произошёл в селе Урджар в ночь на 1 января.В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области сообщили, что 1 января около 04:00 в одном из ресторанов два местных жителя из-за возникших неприязненных отношений устроили перестрелку.Обошлось без пострадавших.Отделом полиции Урджарского района начато досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство, совершённое преступной группой с применением или попыткой применения огнестрельного оружия). Санкция предусматривает от трёх до семи лет лишения свободы.Оба подозреваемых установлены. Один из них уже задержан и водворён в изолятор временного содержания.Иные сведения в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежат.