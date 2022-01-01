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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 23:33

Просмотров: 2364

Видео со стрельбой на тое появилось в Сети

Кадры с перестрелкой рассылают в WhatsApp.

Кадр видео
На видео во время торжества в одном из ресторанов внезапно врываются вооружённые мужчины и стреляют несколько раз. В зале началась паника.

Как выяснилось, данный факт произошёл в селе Урджар в ночь на 1 января.

В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области сообщили, что 1 января около 04:00 в одном из ресторанов два местных жителя из-за возникших неприязненных отношений устроили перестрелку.

Обошлось без пострадавших.

Отделом полиции Урджарского района начато досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство, совершённое преступной группой с применением или попыткой применения огнестрельного оружия). Санкция предусматривает от трёх до семи лет лишения свободы.

Оба подозреваемых установлены. Один из них уже задержан и водворён в изолятор временного содержания.

Иные сведения в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежат.




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