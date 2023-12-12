В Мангистау школы и колледжи продолжат работать в онлайн-формате



«В целях безопасности занятия 13 декабря в школах и колледжах будут проходить в дистанционном формате (онлайн). Всем руководителям организаций образования даны соответствующие задания. Педагоги проводят онлайн-занятия на рабочем месте», - говорится в сообщении.



По Мангистауской области сохраняются неблагоприятные погодные условия.На западе, востоке Мангистауской области сохраняется на дорогах гололедица. На востоке области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на большей части области порывы 15-20, на западе, востоке области временами 23-28 м/с. Ночью на востоке области ожидается сильный мороз до 20 градусов. В Актау сохраняется гололед. Ветер восточный с порывами 15-20 м/с.Дошкольные организации работают в традиционном штатном режиме.Об изменениях будет сообщено дополнительно.