В Мангистау школы и колледжи продолжат работать в онлайн-формате

фото с сайта rufazenda.ru
По Мангистауской области сохраняются неблагоприятные погодные условия.
На западе, востоке Мангистауской области сохраняется на дорогах гололедица. На востоке области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на большей части области порывы 15-20, на западе, востоке области временами 23-28 м/с. Ночью на востоке области ожидается сильный мороз до 20 градусов. В Актау сохраняется гололед. Ветер восточный с порывами 15-20 м/с.
«В целях безопасности занятия 13 декабря в школах и колледжах будут проходить в дистанционном формате (онлайн). Всем руководителям организаций образования даны соответствующие задания. Педагоги проводят онлайн-занятия на рабочем месте», - говорится в сообщении.
Дошкольные организации работают в традиционном штатном режиме.
Об изменениях будет сообщено дополнительно.
На западе, востоке Мангистауской области сохраняется на дорогах гололедица. На востоке области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на большей части области порывы 15-20, на западе, востоке области временами 23-28 м/с. Ночью на востоке области ожидается сильный мороз до 20 градусов. В Актау сохраняется гололед. Ветер восточный с порывами 15-20 м/с.
«В целях безопасности занятия 13 декабря в школах и колледжах будут проходить в дистанционном формате (онлайн). Всем руководителям организаций образования даны соответствующие задания. Педагоги проводят онлайн-занятия на рабочем месте», - говорится в сообщении.
Дошкольные организации работают в традиционном штатном режиме.
Об изменениях будет сообщено дополнительно.
Оставьте свой комментарий первым.