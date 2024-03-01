Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Марта
+4...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.03 KZT
  • €1 = 487.47 KZT
  • 1 RUB = 4.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 18:23

Просмотров: 514

Столы для игры в настольный теннис установили на набережной Актау

Два профессиональных стола для игры в настольный теннис установили на набережной в 15А микрорайоне. Данный проект реализован в рамках республиканской акции «Саламатты қоғам», сообщает пресс-служба акимата города.

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций региона
При спонсорской поддержке ассоциации предпринимателей и Ассамблеи народа Казахстана на набережной в 15А микрорайоне установили два профессиональных стола для игры в настольный теннис. Площадки для игры в настольный теннис введены в эксплуатацию в честь Дня благодарности.

Профессиональные столы для игры в настольный теннис высотой 76 сантиметров изготовлены из мрамора. Ширина стола составляет 152 сантиметра, длина – 247 сантиметров.

Столы для игры в настольный теннис установили на набережной Актау


Вице-президент ассоциации предпринимателей и Ассамблеи народа Казахстана Джамбулат Тангиев отметил, что проект является подарком спонсоров Актау. По его словам, два других профессиональных стола в ближайшее время будут установлены рядом с Домом дружбы.

Как отметили в региональном филиале ассоциации предпринимателей, они планируют установить площадки для игры в настольный теннис и в микрорайонах города.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
RosarioAgro (Посетители) Сегодня, 20:33
Кто там играть будет? Ракетки украдут, а со своими ни кто ходит и покупать не будет. Сетку сломают. Будет просто стол по которому будут лазить дети и все.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Jack (Посетители) Сегодня, 19:27
С нашим постоянным ветром только в настольный теннис на улице играть
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика