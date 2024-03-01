Столы для игры в настольный теннис установили на набережной Актау

При спонсорской поддержке ассоциации предпринимателей и Ассамблеи народа Казахстана на набережной в 15А микрорайоне установили два профессиональных стола для игры в настольный теннис. Площадки для игры в настольный теннис введены в эксплуатацию в честь Дня благодарности.Профессиональные столы для игры в настольный теннис высотой 76 сантиметров изготовлены из мрамора. Ширина стола составляет 152 сантиметра, длина – 247 сантиметров.Вице-президент ассоциации предпринимателей и Ассамблеи народа Казахстана Джамбулат Тангиев отметил, что проект является подарком спонсоров Актау. По его словам, два других профессиональных стола в ближайшее время будут установлены рядом с Домом дружбы.Как отметили в региональном филиале ассоциации предпринимателей, они планируют установить площадки для игры в настольный теннис и в микрорайонах города.