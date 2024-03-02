Постамент памятника за 65 миллионов тенге восстановили в Актау

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В отделе жилищно-коммунального хозяйства городского акимата сообщили, что восстановительные работы проведены.
Облицовочная плитка на месте дефекта обновлена.
Напомним, местные жители на прошлой неделе сообщили о разрушении памятника Тобаниязу Алниязулы.
Это уже второй памятник Тобаниязу Алниязулы, который установили в 2021 году в сквере 12 микрорайона. Обновление городским властям обошлось в 65 313 642 тенге.
Облицовочная плитка на месте дефекта обновлена.
Напомним, местные жители на прошлой неделе сообщили о разрушении памятника Тобаниязу Алниязулы.
Это уже второй памятник Тобаниязу Алниязулы, который установили в 2021 году в сквере 12 микрорайона. Обновление городским властям обошлось в 65 313 642 тенге.
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