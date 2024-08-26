Кто-то обхохочется! Жители Актау возмущены продажей шаров с веселящим газом

В редакцию Lada.kz обратились жители 8 микрорайона. Они сообщают, что в одном из заведений возле домов №№ 24, 25, 26 начали продавать шары с веселящим газом. Горожане возмущены бездействием полиции и обеспокоены безопасностью своих детей.

Фото жителей 8 микрорайона

По словам горожан, они не могут решить эту проблему на протяжении нескольких месяцев.

Возле наших домов открылся недавно то ли клуб, то ли какое-то заведение, где продают шарики с веселящим газом в открытом доступе. Мы не раз обращались к участковому, но всё бесполезно. Дело в том, что каждый день, помимо этих шариков, которые лежат на земле кучами, клиенты этого заведения предлагают маленьким малышам попробовать эти шарики. Мы опасаемся за судьбы наших детей и внуков, - жалуются горожане.

Жительница одного из домов в 8 микрорайоне рассказала, что возле этого заведения часто собираются компании, в основном молодые девушки и юноши. Они шумят, кричат и раскидывают мусор всю ночь.

Обращались и к хозяину этого заведения, но он открыто заявил, что на него нет управы, и даже если заведение закроют, он просто откроет его в другом месте, неподалеку. Наш участковый тоже бездействует, тоже бессилен, к большому сожалению. Мы очень боимся за наших детей, так как нет никаких гарантий, что, увидев шарик, они не потянут его в рот. Дети ведь не знают, что это опасная вещь, - сказала жительница города.

Жители 8 микрорайона сообщили, что уже подали заявление, собрали подписи и направили его в акимат города, департамент полиции региона и прокуратуру.

Для справки: «Веселящий газ» – это оксид азота, которым наполняют шарики, является сильным психотропным веществом – оно применяется в медицинских целях в качестве наркоза.

В марте 2024 года в МВД РК заявляли, что в Казахстане планируют привлекать к уголовной ответственности за продажу так называемого «веселящего газа» - закиси азота, которая оказывает опьяняющий эффект с приступами смеха.

Шарики с веселящим газом уже законодательно запрещены в соседней России. С 1 января 2021 года там не разрешено производить, продавать и рекламировать закись азота в развлекательных целях и для повышения настроения.