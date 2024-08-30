Нехватка детских нейрохирургов в Мангистау: пациенты вынуждены искать помощь в других областях

В редакцию Lada.kz обратился отец маленького пациента детской областной больницы. Он рассказал, что из-за отсутствия оперирующих нейрохирургов в регионе ему пришлось экстренно везти своего восьмимесячного ребенка на операцию в Атырау. Директор Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Гульжан Ермекбаева прокомментировала ситуацию с нехваткой детских нейрохирургов в регионе.

Снимок МРТ костей черепа восьмимесячного малыша

Житель Актау Ербол рассказал редакции Lada.kz, что его восьмимесячный сын поступил в травматологическое отделение детской областной больницы 23 августа. Ребёнок получил травму головы, включая ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и вдавленный перелом теменной кости слева, после падения с кровати.

Уже в больнице родители малыша узнали, что главный детский нейрохирург областной детской больницы Ербол Кенжевалов находится в отпуске и в его отсутствие заменяет молодой специалист.

Молодой нейрохирург Алмат Жанахмет не смог самостоятельно определить необходимость экстренной операции для моего сына и обратился за помощью к своему наставнику из Актобе, который тоже является врачом. Оба врача пришли к выводу, что операция не нужна, а вмятина в черепе сама выправится. Меня насторожило это решение и я начал самостоятельно искать нейрохирургов в других регионах страны, отправив им снимки черепа. Все специалисты, с которыми я консультировался, единогласно подтвердили, что ребенку нужно провести операцию, иначе в будущем он может столкнуться с головными болями, судорогами и повышенным черепномозговым давлением. Получается, что решение нашего молодого специалиста и его наставника, который также является врачом, оказалось ошибочным, - рассказал житель Актау.

Отец малыша рассказал, что самостоятельно отвез своего ребенка на операцию к нейрохирургу в Атырау, поскольку не доверил бы своего ребенка специалисту, который допускает грубые ошибки в диагностике.

Моего сына вчера, 29 августа, прооперировал нейрохирург Шадер Арипов в областной детской больнице в Атырау. За это моя семья выражает огромную благодарность врачу, который не остался в стороне и сразу протянул руку помощи. Он экстренно принял моего сына и прооперировал его, без всякой квоты. Операция прошла успешно, однако врач отметил, что возникли сложности, так как время было упущено и место вмятины в черепе затвердело. Но теперь все плохое позади и наш ребенок идет на поправку. Однако я хочу поднять важную проблему нехватки специалистов в нашем регионе. Для нас это серьезная проблема: в области работает всего один квалифицированный нейрохирург Ербол Кенжевалов, и когда он отсутствует, дети остаются без надлежащей медицинской помощи, - сказал мужчина.

Родители малыша даже боятся представить, что могло бы произойти, если бы их сын получил более серьезную травму головы и у него произошло кровоизлияние в мозг. Это могло бы привести к трагическому исходу, особенно учитывая, что экстренную операцию в Актау провести было бы невозможно.

Отец малыша также рассказал, что его семья получает звонки из больницы с требованием прийти и написать заявление об отказе от операции. Это вызвало у него возмущение, ведь врачи сами отказались проводить операцию и заявили, что ребенок может продолжать жить с вмятиной в голове.

К тому же, в региональной детской больнице даже нет нейрохирургического отделения. Всех детей с тяжелыми случаями отправляют в другие регионы для получения необходимой медицинской помощи по квоте. Но, необходимо учитывать, что квота не покрывает расходов на перелеты и проживание. Не каждый родитель может позволить себе дорогостоящие перелеты и другие расходы. Те дети, которые оперируются в нашей больнице, лежат в травматологическом отделении в палатах по 5-6 человек, где отсутствуют условия. В общих палатах находятся дети разного возраста, от 9 до 18 лет, и есть мамы с новорожденными детьми, которые также лежат вместе со взрослыми подростками. Игровой комнаты для детей нет, только четыре стены палаты и коридор, — возмущается мужчина.

Мужчина также выразил недовольство отсутствием в больнице таких необходимых вещей, как туалетная бумага, мыло и йод. Ему пришлось приносить все это с собой.

Директор Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Гульжан Ермекбаева подтвердила, что во время отпуска детского нейрохирурга Ербола Кенжевалова его заменяет молодой специалист Алмат Жанахмет. По ее словам, этот специалист окончил резидентуру по детской нейрохирургии и сейчас набирается опыта.

Согласно официальным данным Бюро национальной статистики Республики Казахстан, на начало 2024 года численность населения Мангистауской области составляла 786 841 человек, из которых 303 072 — дети в возрасте от 0 до 15 лет.

Получается, что более трехсот тысяч детей в Мангистауской области обслуживает всего один нейрохирург.

Гульжан Ермекбаева не стала скрывать от журналиста Lada.kz, что в регионе действительно дефицит детских нейрохирургов. В области работают всего два специалиста: один в Актау и второй в Жанаозене. Из двух врачей, работающих в регионе, только нейрохирург Ербол Кенжевалов имеет опыт и стаж работы более 15 лет.

Дефицит нейрохирургов в регионе связан с тем, что студенты неохотно выбирают эту профессию из-за длительного обучения. Кроме того, грантов для обучения нейрохирургов в Мангистау недостаточно, а те, кто учится по грантам, часто остаются работать в своих родных регионах, - сказала Гульжан Ермекбаева.

На вопрос о том, почему в наш регион не привлекают специалистов из других областей, глава больницы ответила, что детская больница сама не имеет возможности привлекать врачей из других городов.

Гульжан Ермекбаева рассказала, какие нейрохирургические операции все же проводятся в детской больнице.

Экстренные операции на головном мозге проводятся в детской больнице, однако все случаи спинальных травм экстренно направляются в Астану. Детей с нейрохирургическими заболеваниями размещают в палатах, где лежат пациенты с травмами. Расчет коек осуществляется на основе численности детского населения области, что не позволяет расширять количество мест в палатах, - отметила директор детской больницы.

На вопрос журналиста о возможности строительства новой детской больницы в связи с ростом населения Гульжан Ермекбаева сообщила, что в Актау обсуждается строительство новой детской больницы, которое запланировано на 2026 год.