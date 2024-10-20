Ни дорог, ни остановок: на митинг вышли жители пригорода Актау

Жители жилого массива «Тимирсу» вышли на улицы, чтобы поднять злободневный вопрос – отсутствие дорог и автобусных остановок в их населенном пункте.

Фото: кадр из видео

На протяжении четырех месяцев, по словам жителей жилого массива «Тимирсу», на участке от их жилого массива в сторону села Атамекен, а также от «Тимирсу» в направлении мечети проводился ремонт автодороги. Это создало значительные неудобства для жителей, особенно для пожилых людей и детей, так как не было общественного транспорта.

Люди видят необходимость в улучшении состояния дорог непосредственно в жилом массиве «Тимирсу», где это крайне необходимо, но работы продолжаются на менее приоритетных участках. Так, на днях рабочие сняли слой пригодного асфальтового покрытия на въезде и выезде в населенный пункт. Спецтехника перекрыла дорогу, и это ограничивает проезд жителей жилого массива. Сколько будет длится ремонт, неизвестно.

Мы давно просим, чтобы у нас сделали дорогу, так как ее всю размыло, кругом ямы. Нет благоустроенных автобусных остановок, - пожаловались жители.

Люди в отчаянии сегодня, 20 октября, вышли на улицы, устроив митинг. К ним прибыли представители местной администрации, а именно аким Мунайлинского района Ержан Кумискалиев. Со слов жителей, он пообещал за неделю завершить работы у въезда в жилой массив и заняться строительством проезжей части в «Тимирсу».