Пассажирам на заметку! В аэропорту Актау начнут капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы

С 15 мая по 31 июля 2025 года в Международном аэропорту Актау запланированы работы по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы, передает Lada.kz .

Фото с сайта aktau-airport.kz

Как сообщили в пресс-службе АО «Международный аэропорт Актау», ремонтные работы будут проводиться в дневное время с 07:00 до 21:00 часов по времени Актау.

Полеты из/в аэропорт Актау будут осуществляться ежедневно с 21:00 до 07:00 часов.

В воздушной гавани пояснили, что обновление покрытия необходимо для обеспечения безопасности полетов, а также сохранности воздушных судов и комфорта пассажиров.