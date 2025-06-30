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30.06.2025, 11:47

Войлок дружбы: в Актау объединились мастера из 11 стран

Общество 0 1 216 Лиана Рязанцева

В Актау в рамках международного фестиваля «Даламен үндес баба өнер» мастера декоративно-прикладного искусства из 11 стран совместно валяли войлок в честь года культурной столицы. Об этом Lada.kz сообщили в Центр общественных коммуникаций.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

Завершился международный фестиваль народных ремёсел «Даламен үндес баба өнер», проведённый в рамках проекта «Актау — культурная столица тюркского мира». В мероприятии приняли участие 15 зарубежных и 30 казахстанских мастеров.

В рамках двухдневного фестиваля мастера декоративно-прикладного искусства из 11 стран объединились для создания войлока в честь года культурной столицы.

 Войлок - это не просто предмет быта, это вечное произведение искусства, вобравшее в себя суть, традиции и дух  народа. Сегодняшняя работа - это символическое отражение единства, братства и богатой истории тюркских народов, — отметили организаторы.

Также жители региона получили уникальную возможность не только полюбоваться традиционными ремеслами, но и ближе познакомиться с историей создания представленных экспонатов.

Завершился фестиваль показом мод, на котором были представлены коллекции как зарубежных, так и казахстанских дизайнеров. Свои работы продемонстрировали туркменский дизайнер Айна Дурдылыева, киргизский Асылжан Камбарова, узбекский Нергиза Мусажанова, монгольский Сувда Банзрагч. Казахстанскую моду представили местные бренды «Жадағай», «Масакова», «Нұршах» и «Тәрбия».

В торжественной части мероприятия принял участие генеральный секретарь международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев. В своей речи он подчеркнул, что проведение подобных значимых событий становится возможным благодаря прочному сотрудничеству между тюркскими народами.

Мы стали свидетелями уникальной культурной встречи на побережье Каспийского моря. Эти модные коллекции, сочетающие дух степи с современными тенденциями, являются не просто одеждой или изделиями народного ремесла, но и символами нашей общей сущности, нашего прошлого и будущего. Мы гордимся каждой из этих работ. Как организация ТЮРКСОЙ, мы продолжим работу по поддержке таких проектов и продвижению нашего общего культурного наследия. Безусловно, такие события возможны только благодаря тесному сотрудничеству. Желаем всем творческих успехов, и будем продолжать совместную работу в будущих проектах, — сказал Султан Раев.

В рамках мероприятия мастера декоративно-прикладного искусства были удостоены специальных наград, которые вручили Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев и заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев.

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