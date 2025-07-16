В Мангистау потребители все чаще жалуются на качество товаров и услуг

Основной пласт жалоб составляют нарушения в сфере услуг розничной и электронной торговли. Об этом рассказал Рауан Мухаев, руководитель департамента по защите прав потребителей Мангистауской области, передает Lada.kz .

Рауан Мухаев. Фото из архива

Потребители региона активно отстаивают свои и права и не боятся жаловаться. Только за первое полугодие текущего года в департамент поступило 941 обращение на некачественные товары или услуги, в то время как за весь прошлый год количество обращений составило 1216.

Мангистаусцы предпочитают заявлять о нарушении своих прав в сфере торговли и оказания услуг письменно (451) и посредством звонка на горячую линию (444). Совсем небольшой объем обращений поступил через Telegram-бот.

Все обращения приняли к рассмотрению: 581 из них удовлетворили, в 162 случаях - предоставили разъяснения.

Основной костяк жалоб приходится на сферу розничной и электронной торговли – 541 и 119 соответственно. Немного отстает сфера ЖКХ – 100 обращений.

Сотрудники департамента помогли вернуть потребителям 10 668 155 тенге, в том числе 6 673 944 тенге - в судебном порядке.

«Анализ содержания обращений свидетельствует о наличии следующих системных проблем: реализация товаров ненадлежащего качества, нарушения порядка возврата и обмена товаров, недобросовестное оказание бытовых и транспортных услуг, отказ в возврате денег при аннулировании услуг», - рассказал Рауан Мухаев.

С начала года департамент составил 107 дел об административных правонарушениях в сфере реализации товаров и услуг. Нарушителями были выплачены штрафы на общую сумму 918 122 тенге.

Также специалисты департамента осуществляют контроль в сфере торговой деятельности. За превышение торговой надбавки на товар оштрафованы на общую сумму 245 750 тенге 72 субъекта бизнеса. Разница между стоимостью товара на ценнике и на кассе стала причиной привлечения к ответственности 14 субъектов предпринимательства, общая сумма штрафов составила 165 144 тенге.