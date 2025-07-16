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16.07.2025, 14:37

В Мангистау потребители все чаще жалуются на качество товаров и услуг

Общество 0 1 188 Ольга Максимова

Основной пласт жалоб составляют нарушения в сфере услуг розничной и электронной торговли. Об этом рассказал Рауан Мухаев, руководитель департамента по защите прав потребителей Мангистауской области, передает Lada.kz.

Рауан Мухаев. Фото из архива
Рауан Мухаев. Фото из архива

Потребители региона активно отстаивают свои и права и не боятся жаловаться. Только за первое полугодие текущего года в департамент поступило 941 обращение на некачественные товары или услуги, в то время как за весь прошлый год количество обращений составило 1216.  

Мангистаусцы предпочитают заявлять о нарушении своих прав в сфере торговли и оказания услуг письменно (451) и посредством звонка на горячую линию (444).  Совсем небольшой объем обращений поступил через Telegram-бот.

Все обращения приняли к рассмотрению: 581 из них удовлетворили, в 162 случаях - предоставили разъяснения.

Основной костяк жалоб приходится на сферу розничной и электронной торговли – 541 и 119 соответственно. Немного отстает сфера ЖКХ – 100 обращений. 

Сотрудники департамента помогли вернуть потребителям 10 668 155 тенге, в том числе 6 673 944 тенге - в судебном порядке.

«Анализ содержания обращений свидетельствует о наличии следующих системных проблем: реализация товаров ненадлежащего качества, нарушения порядка возврата и обмена товаров, недобросовестное оказание бытовых и транспортных услуг, отказ в возврате денег при аннулировании услуг», - рассказал Рауан Мухаев.

С начала года департамент составил 107 дел об административных правонарушениях в сфере реализации товаров и услуг. Нарушителями были выплачены штрафы на общую сумму 918 122 тенге.

Также специалисты департамента осуществляют контроль в сфере торговой деятельности. За превышение торговой надбавки на товар оштрафованы на общую сумму 245 750 тенге 72 субъекта бизнеса. Разница между стоимостью товара на ценнике и на кассе стала причиной привлечения к ответственности 14 субъектов предпринимательства, общая сумма штрафов составила 165 144 тенге.

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