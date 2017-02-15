Сергей Бермухамедов: В Актау уборкой снега занимаются 463 работника ТОО «Кала жолдары»

Фото из архива Lada.kz
По словам Сергея Бермухамедова, ранее его заместитель выдал некорректную информацию. На уборку снега в Актау вышло не четыре единицы техники, а 24.
- Сегодня в работах по очистке дорог занято 463 человека и техника: 10 самосвалов, восемь погрузчиков, четыре комбинированных машины, два трактора с прицепом. Работы начались еще ночью и продолжаются до сих пор. Ситуацию держим под контролем, - сказал Сергей Бермухамедов.
- Сегодня в работах по очистке дорог занято 463 человека и техника: 10 самосвалов, восемь погрузчиков, четыре комбинированных машины, два трактора с прицепом. Работы начались еще ночью и продолжаются до сих пор. Ситуацию держим под контролем, - сказал Сергей Бермухамедов.