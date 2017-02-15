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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:00

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Сергей Бермухамедов: В Актау уборкой снега занимаются 463 работника ТОО «Кала жолдары»

На очистку дорог и тротуаров от грязи и снега вышли 463 рабочих и 24 единицы спецтехники. Об этом сообщил Сергей Бермухамедов, директор ТОО «Кала жолдары».

Фото из архива Lada.kz
По словам Сергея Бермухамедова, ранее его заместитель выдал некорректную информацию. На уборку снега в Актау вышло не четыре единицы техники, а 24.

- Сегодня в работах по очистке дорог занято 463 человека и техника: 10 самосвалов, восемь погрузчиков, четыре комбинированных машины, два трактора с прицепом. Работы начались еще ночью и продолжаются до сих пор. Ситуацию держим под контролем, - сказал Сергей Бермухамедов.


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Комментарии ( 2 )

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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 16:05
да я сейчас балдел сидел на них глядя - не пишу микрорайон специально - человек 5-6 с лопатками кидают снег в пол штыка* рядом трактор -за ним газель и смотрящая за всем этим мамзель-*с рацией -такая вся крутая- а до этого неделю назад привезли кучу песка и высыпали на пустыре -и там тоже смотрящая в фуфане и на шпильках -зато с мотролой и всё на смартфон фиксировала -во дожили -на одного раба три прораба *-теперь по существу -ребята -неужеле нельзя купить нормальный снегоприёмник -он сам шкребёт загребает и себе в бункер снег кидает -чтож вы занимаетесь галиматнёй в 21 то веке***что вы народу баки закалачиваете количеством работников -толку то от них -?? 4-5 нормальных снегоуборьщика и всё !! не хорошо это -но с другой стороны -хоть народ при деле и значит их семья хоть хлеб с маслом покушают и чай с сахаром попьют! *-вот и думай теперь а может быть ещё один вариант или нет??
 
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albatros (Посетители) Сегодня, 15:28
10 самосвалов, восемь погрузчиков, четыре комбинированных машины, два трактора с прицепом.

Всё это хорошо,но хотелось бы узнать у Сергея Бермухамедова: Когда у вас появятся вакуумные ассенизаторы? Ну жалко смотреть на ваших работников! Встанут в цепочку и гонят лужу метлой (!),а она возвращается.На одну лужу,объёмом в пол куба,у них уходит пол дня (при этом участвует 7-8 человек).Можно же вакуумником пройтись за 3 минуты! И будет задействован всего один человек! Лишний народ можно же расставить в другие места...

Diomedea exulans
 
 

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