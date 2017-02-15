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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 10:36

Просмотров: 748

Абай Кожабаев: Четыре единицы техники вышли на уборку снега в Актау

Коммунальное предприятие «Кала жолдары» перешло на усиленный режим работы из-за снегопада. В уборке дорог задействовали четыре единицы спецтехники. Об этом сообщил Абай Кожабаев, заместитель директора ТОО «Кала жолдары».

Фото из архива Lada.kz
Кроме спецтехники в уборке дорог участвуют сотрудники ТОО «Кала жолдары». Для предотвращения гололеда городские магистрали посыпают смесью из соли и песка. Работы продолжаются.

- Все спуски: между 9 и 14, 14 и 15, «Ардагером» и 10 микрорайонами, перед гостиницей «Самал», а также центральные дороги, начали посыпать песком буквально через несколько часов, как выпал снег, после двух часов ночи. Рабочие «Кала жолдары» сегодня с утра приступили к очистке тротуаров, - сказал Абай Кожабаев.

По сообщению сайта rp5.kz, в Актау 15 февраля облачно. Температура днем +1... +4, ночью -2.
Завтра, 16 февраля, синоптики прогнозируют днем -1, без осадков, ночью -3.

Абай Кожабаев: Четыре единицы техники вышли на уборку снега в Актау


По данным сайта gismeteo.kz, в Актау 15 февраля с утра снег. Днем ясно +5, ночью 0, без осадков. Завтра, 16 февраля, днем -1, пасмурно, ночью 0, небольшой снег.

Абай Кожабаев: Четыре единицы техники вышли на уборку снега в Актау


Спасатели напоминают: в чрезвычайных случаях необходимо звонить в службу спасения по номеру 112 (с сотового телефона звонок бесплатный). 


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Комментарии ( 11 )

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АДАЙ (Посетители) Сегодня, 12:54
Сегодня видел 7 человек в 26 мкр. У всех деревянные лопаты, правда у всех были лопаты на половину сломаны. Про себя подумал, как они хотят чистит снег со сломанными лопатами.
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 12:12
в 7-30 переходил дорогу между 26 и 28-а мкр ..гололеда не было
 
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 11:59
огромное спасибо за труд -но и от горожан многое зависит -в такую погоду не желательно выезжать на дорогу * без особой нужды -чтоб не провацировать дтп *-а дня через два до нас долетит привет с россии -будет и снег и ветер -вот тогда держись!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • DANTE
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 11:35
Қала жолдарының қызметкерлеріне разымын. Таң атпай қала жолдарын тазалауда, жарайсыңдар... bravo
 
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DANTE (Посетители) Сегодня, 11:20
Тина,
И вытекает следующий вопрос, если для нашего города достаточно 4-5 спец машин, тогда зачем закупили 23???

Ну это вопрос не ко мне, для меня главное что б дороги были обработаны и очищены от снега.
 
-1
  • Fargo
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Maldiva
  • синдбад
  • tolk
 Тина (Посетители) Сегодня, 11:18
DANTE,
может оно и достаточно,но называть 4 единицы усиленной работой все же не правильно.
И вытекает следующий вопрос, если для нашего города достаточно 4-5 спец машин, тогда зачем закупили 23???

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
-1
  • синдбад
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Fargo
  • Юрий Спассков
 DANTE (Посетители) Сегодня, 11:16
Тина,
4-х для нашего небольшого города достаточно. Главное опасные дороги расположенные на склонах обработать. Остальное на совести водителей, ибо зимой надо ездить на нормальных шинах, а не на лысых как черепушка Горбачёва и держать дистанцию, не гонять. 30-40км норм, что б не вертеться волчком, да медленно, зато машина цела, а главное нервы.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Куаныш Атшыбай
  • Casper
  • tolk
 murat-459 (Посетители) Сегодня, 11:02
Хорошо что они работают вовремя. Но просьба пожалуйста уберите с песков больших камней а то прошлый раз мне в лобовуй прилетел нормальной такой щебенька. Так и пешеходы по башке могут получить, ведь ваша техника хорошо так стреляет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Хорк - Юсуи
  • Швейк
  • синдбад
 tolk (Посетители) Сегодня, 10:58
Вокруг сквера между 4 и 5 скользко,по дороге на маэк гололёд.Будьте осторожны!
 
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  • mr12
  • синдбад
 Тина (Посетители) Сегодня, 10:58
Цитата: DANTE
Ребята хорошо работают,

так я и не говорю что они плохо работают.
Но 4 спец техники - это ну совсем не усиленная работа.
Дворники да,в усиленном ритме,но 4 единицы называть усиленной работой просто смешно.

DANTE,
от 15 декабря новость -Коммунальное предприятие «Кала жолдары» перешло на усиленный режим работы из-за выпавшего снега. В уборке задействовали 23 единицы спецтехники и 600 рабочих.

это еще можно назвать усиленной работой

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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