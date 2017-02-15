Абай Кожабаев: Четыре единицы техники вышли на уборку снега в Актау

Фото из архива Lada.kz
Кроме спецтехники в уборке дорог участвуют сотрудники ТОО «Кала жолдары». Для предотвращения гололеда городские магистрали посыпают смесью из соли и песка. Работы продолжаются.
- Все спуски: между 9 и 14, 14 и 15, «Ардагером» и 10 микрорайонами, перед гостиницей «Самал», а также центральные дороги, начали посыпать песком буквально через несколько часов, как выпал снег, после двух часов ночи. Рабочие «Кала жолдары» сегодня с утра приступили к очистке тротуаров, - сказал Абай Кожабаев.
По сообщению сайта rp5.kz, в Актау 15 февраля облачно. Температура днем +1... +4, ночью -2.
Завтра, 16 февраля, синоптики прогнозируют днем -1, без осадков, ночью -3.
По данным сайта gismeteo.kz, в Актау 15 февраля с утра снег. Днем ясно +5, ночью 0, без осадков. Завтра, 16 февраля, днем -1, пасмурно, ночью 0, небольшой снег.
Спасатели напоминают: в чрезвычайных случаях необходимо звонить в службу спасения по номеру 112 (с сотового телефона звонок бесплатный).
- Все спуски: между 9 и 14, 14 и 15, «Ардагером» и 10 микрорайонами, перед гостиницей «Самал», а также центральные дороги, начали посыпать песком буквально через несколько часов, как выпал снег, после двух часов ночи. Рабочие «Кала жолдары» сегодня с утра приступили к очистке тротуаров, - сказал Абай Кожабаев.
По сообщению сайта rp5.kz, в Актау 15 февраля облачно. Температура днем +1... +4, ночью -2.
Завтра, 16 февраля, синоптики прогнозируют днем -1, без осадков, ночью -3.
По данным сайта gismeteo.kz, в Актау 15 февраля с утра снег. Днем ясно +5, ночью 0, без осадков. Завтра, 16 февраля, днем -1, пасмурно, ночью 0, небольшой снег.
Спасатели напоминают: в чрезвычайных случаях необходимо звонить в службу спасения по номеру 112 (с сотового телефона звонок бесплатный).