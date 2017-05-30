В Актау в День защиты детей пройдут благотворительные спектакли

Фото с сайта www.dolls-puppets.com

Более двух месяцев дети с ограниченными возможностями, их родители и педагоги готовились к участию в театральной номинации «В гостях у сказки», которая вошла в программу 10-го областного фестиваля «Передай добро по кругу». В День защиты детей, 1 июня, юные актеры представят спектакли на суд зрителей.



- Прийти и поддержать детишек, которые очень старались, могут все желающие. Им нужна поддержка зрителей. Надеюсь, что жители Актау смогут найти время и посетить наши спектакли, - рассказала Лаура Асырова.



Спектакли, которые детишки покажут вместе с родителями при участии социальных педагогов, пройдут 1 июня в молодежном центре Актау в 6 микрорайоне. Стоимость входного билета - 500 тенге. Начало спектаклей в 10:00. Программа рассчитана на час.