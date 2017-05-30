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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 10:03

Просмотров: 297

В Актау в День защиты детей пройдут благотворительные спектакли

Участие в постановках примут дети с инвалидностью. Вырученные от спектаклей средства передадут семьям юных актеров. Об этом рассказала Лаура Асырова, руководитель фонда «Луара».

Фото с сайта www.dolls-puppets.com
Более двух месяцев дети с ограниченными возможностями, их родители и педагоги готовились к участию в театральной номинации «В гостях у сказки», которая вошла в программу 10-го областного фестиваля «Передай добро по кругу». В День защиты детей, 1 июня, юные актеры представят спектакли на суд зрителей.

- Прийти и поддержать детишек, которые очень старались, могут все желающие. Им нужна поддержка зрителей. Надеюсь, что жители Актау смогут найти время и посетить наши спектакли, - рассказала Лаура Асырова.

Спектакли, которые детишки покажут вместе с родителями при участии социальных педагогов, пройдут 1 июня в молодежном центре Актау в 6 микрорайоне. Стоимость входного билета - 500 тенге. Начало спектаклей в 10:00. Программа рассчитана на час.


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Комментарии ( 1 )

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Disco (Посетители) Сегодня, 11:13
А что сейчас на набережной происходило? Дорогу перекрыли и детишки с транспарантами куда-то потопали в верх между 14 и 15 мкр. это какой то праздник или репетиция к 1 июня защите от детей?

Танцуют все...
 
 

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