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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 05:30

Просмотров: 389

Медицинским учреждениям Мангистау не хватает 358 врачей

В регионе остро не хватает неонатологов, нейрохирургов, кардиореаниматологов, анестезиологов-реаниматологов и других специалистов. Об этом сообщила пресс-служба акима Мангистауской области со ссылкой на Клару Оралбаеву, исполняющую обязанности руководителя управления здравоохранения Мангистауской области.

Клара Оралбаева. Фото пресс-службы акима Мангистауской области
В 2017 году, как рассказала Клара Оралбаева, в Мангистау планируют пригласить 244 медицинских работника.

- В Мангистауской области функционируют 94 медицинских учреждения. В прошлом году на здравоохранение области выделили 18 миллиардов 997 миллионов тенге. За пять месяцев этого года на сферу здравоохранения потрачено четыре миллиарда 163 миллиона тенге, - сообщила исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения Мангистауской области.

Мангистау, как отметила Клара Оралбаева, лидирует по уровню рождаемости в республике. Приоритетным остается вопрос материнской и младенческой смертности.

- С начала года в критически опасном состоянии в больницы Мангистауской области поступили 47 рожениц, двоих из которых не удалось спасти. В 2017 году живыми родились 7500 детей, умерли 59. Самые высокие показатели младенческой смертности наблюдаются в Каракиянском, Мангистауском и Мунайлинском районах. Самая низкая младенческая смертность зафиксирована в Тупкараганском районе, - сообщила Клара Оралбаева.

Дополнительную подстанцию Скорой медицинской помощи, как рассказала Клара Оралбаева, планируют открыть в здании областного центра крови. Созданы три «пиковые бригады», работающие с 18:00 до 00:00.

- В нашем регионе проходит третий этап информационно-разъяснительной работы по внедрению обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Ведется работа по уточнению статуса граждан Мангистауской области. На сегодняшний день, по данным департамента труда и социальной защиты, актуализирован статус 140 565 человек из 140 742. Работа в этом направлении продолжается, — отметила Клара Оралбаева.

Глава региона поручил как можно скорее решить кадровый вопрос в системе здравоохранения, а также рассмотреть возможность открытия медико-спасательных пунктов на дорогах республиканского значения в нашей области в связи с ростом числа дорожно-транспортных происшествий.


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Комментарии ( 1 )

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Бендэр (Посетители) Сегодня, 08:33
Медицинским учреждениям Мангистау не хватает 358 врачей..

Аааа они на базаре торгуют..
Вы им зарплату платите,как у "слуг" народа в акимате вот тогда и не будет этой проблемы...А!,не частные клиники открывайте, не каждому по карману лечится у этих рвачей... prey

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
 

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