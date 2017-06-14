Медицинским учреждениям Мангистау не хватает 358 врачей..

Клара Оралбаева. Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В 2017 году, как рассказала Клара Оралбаева, в Мангистау планируют пригласить 244 медицинских работника.



- В Мангистауской области функционируют 94 медицинских учреждения. В прошлом году на здравоохранение области выделили 18 миллиардов 997 миллионов тенге. За пять месяцев этого года на сферу здравоохранения потрачено четыре миллиарда 163 миллиона тенге, - сообщила исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения Мангистауской области.



Мангистау, как отметила Клара Оралбаева, лидирует по уровню рождаемости в республике. Приоритетным остается вопрос материнской и младенческой смертности.



- С начала года в критически опасном состоянии в больницы Мангистауской области поступили 47 рожениц, двоих из которых не удалось спасти. В 2017 году живыми родились 7500 детей, умерли 59. Самые высокие показатели младенческой смертности наблюдаются в Каракиянском, Мангистауском и Мунайлинском районах. Самая низкая младенческая смертность зафиксирована в Тупкараганском районе, - сообщила Клара Оралбаева.



Дополнительную подстанцию Скорой медицинской помощи, как рассказала Клара Оралбаева, планируют открыть в здании областного центра крови. Созданы три «пиковые бригады», работающие с 18:00 до 00:00.



- В нашем регионе проходит третий этап информационно-разъяснительной работы по внедрению обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Ведется работа по уточнению статуса граждан Мангистауской области. На сегодняшний день, по данным департамента труда и социальной защиты, актуализирован статус 140 565 человек из 140 742. Работа в этом направлении продолжается, — отметила Клара Оралбаева.



Глава региона поручил как можно скорее решить кадровый вопрос в системе здравоохранения, а также рассмотреть возможность открытия медико-спасательных пунктов на дорогах республиканского значения в нашей области в связи с ростом числа дорожно-транспортных происшествий.