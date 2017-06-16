Как провести ближайшие выходные в Актау

Акции

Спортивные мероприятия

Чемпионат РК по спортивным танцам на колясках

Впервые в Актау 17 и 18 июня пройдет чемпионат Республики Казахстан по спортивным танцам на колясках среди инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях примут участие более 25-ти танцоров на колясках из семи областей Казахстана. Открытие состоится 17 июня в 17:00 часов в спорткомплексе «Маңғыстау-Арена» (33 микрорайон).

Соревнования Spring Jam

Соревнования по брейк-дансу и хип-хопу Spring Jam пройдут 18 июня в 10:00 на летней площадке ресторана «Амфибия» в 7 микрорайоне.

Кубок Республики Казахстан по волейболу сидя



Соревнования пройдут в Актау с 17 по 20 июня. Открытие чемпионата - 17 июня в 10:00 в специализированном спортивном комплексе, расположенном за 51 домом в 27 микрорайоне.

Мастер-классы, выставки, концерты

Детские развивающие курсы «Вундер Кинд» приготовили на выходные развлекательную программу для ваших детей

Интерактивная выставка «Драконы»

Шоколадные мастер-классы

Концерт центра «Школьник» и дворовых клубов

Городской центр «Школьник» и дворовые клубы 17 и 18 июня в 20:00 проведут на набережной 15 микрорайона Актау концерт.

Квесты



Квест VZAPERTI

Для любителей ночной жизни — вечеринки



Вечеринка «Сумасшедшая суббота»

Вечеринка в баре Old-pub Aktau

Для любителей кино

«Тачки-3»

«Черная бабочка»

Друзья! 17 июня в мебельном центре PRESTIGE в 31 А мкр. в 13:00 начинается грандиозное мероприятие «Все на пикник».Вас Ждут: Сертификаты от партнеров, 50% скидки, ценные призы и подарки, шоу-программа, сертификаты от кафе DamDi и салона творчества ӨнерLand.СУПЕРПРИЗЫ: Пикник на Яхте и на Лимузине!!!!Санкт-Петербургский музей до 9 июля представляет выставку движущихся гигантов «Драконы». Вас ожидает встреча с самыми могущественными представителями древнейших мифов и легенд – драконами! Загадочный и неизведанный мир фантастических гигантов будет интересен как детям, так и взрослым. Стоимость билетов: взрослый – 1000 тенге, детский – 800 тенге, дети до четырех лет - бесплатно.Мангистауский областной историко-краеведческий музей, 9 микрорайон. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 19:00 часов.Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагается выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде.Наши квесты: Квест хоррор «Астрал» и квест хоррор/детектив «Логово Маньяка». Стань героем собственного приключения! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.В субботу, 17 июня, в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание. Начало: 20:00 часов.Самые зажигательные выходные для жителей и гостей Актау - в The Old Pub. Для вас выступят гости из Москвы. Успей заказать столик по телефонам: 530772, 8 771 83 75 500. Адрес: 5 микрорайон, здание 5В.В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Производство: США, 2017Режиссер: Брайан ФиАктеры: Арми Хаммер, Нэйтан Филлион, Оуэн Уилсон, Керри Вашингтон, Марго Мартиндейл, Бонни Хант, Тони Шэлуб, Лиа ДеЛария, Крис Купер, Дженифер ЛьюисВстречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина!Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.Производство: США, 2017Режиссер: Брайан ГудманАктеры: Джонатан Риз Майерс, Пайпер Перабо, Антонио Бандерас, Абель Феррара, Николас Аарон, Винсент Риотта, Натали Рапти Гомес, Кэти МакГоверн, Рэндолл Пол, Джоя ЛибардониПродолжительность: 93 минутыЖанр: триллерПол — писатель, живущий в одиноком домике на отшибе. В последнее время его дела идут не очень: заказчик забраковал его последнюю книгу, а сам он пытается забыть о неудачах с помощью алкоголя. Однако жизнь отшельника резко меняется, когда он встречает незнакомца, помогающему ему избежать потасовки в придорожном кафе. Узнав, что незнакомец путешествует налегке, Пол предлагает тому остановиться у него на ночлег. Незнакомец неожиданно проявляет интерес к писателю и предлагает новый сюжет для его книги. Но кто он такой, и что означает загадочная татуировка в виде черной бабочки на его теле?Производство: США, 2017Режиссер: Стелла МегиАктеры: Амандла Стенберг, Ник Дж. Робинсон, Аника Нони Роуз, Ана де ла Регера, Тэйлор Хиксон, Дануб Р. Эрмосилло, Фаррин ВанХамбек, Роберт Лоуренсон, Питер Бенсон, Эллисон РайлиПродолжительность: 96 минутЖанр: драма, мелодрамаЧто, если ты не можешь коснуться ни единого предмета из внешнего мира? Тебе не сделать ни единого глотка свежего воздуха, и ни один лучик солнца не согреет твоего лица... а соседский мальчишка никогда не поцелует тебя.Невероятная история любви Мэдди, умной, любознательной восемнадцатилетней девушки с богатым воображением, которая из-за болезни не может выйти за пределы герметично закрытых комнат своего дома, и Олли, ее соседа, который не позволит этому помешать им. Мэдди отчаянно хочет ощутить все прелести внешнего мира и очарование первой любви. Всегда разделенные оконными стеклами, связанные лишь перепиской, она и Олли все равно сближаются и готовы рискнуть всем, чтобы быть вместе… даже если это означает потерять все.