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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:41

Просмотров: 578

Бактыбай Чельпеков избран депутатом Сената РК от Мангистауской области

Центральная избирательная комиссия озвучила итоги выборов депутатов Сената РК, прошедших 28 июня 2017 года. Избрано 16 депутатов, в число которых вошел Бактыбай Чельпеков.

Бактыбай Чельпеков. Фото из архива Lada.kz
Депутаты избраны от 14 областей Казахстана, Алматы и Астаны.

- В ходе электоральной кампании выдвинуто 89 претендентов. В избирательные бюллетени включено 38 кандидатов. В выборах приняли участие 3 242 выборщика, - отметили в центральной избирательной комиссии.

Депутатом Сената РК от Мангистауской области стал Бактыбай Чельпеков.

Число выборщиков от Мангистауской области (депутаты маслихатов всех уровней) составило 113 человек, 86 из них отдали голоса за Бактыбая Чельпекова.

На основании протоколов избирательных комиссий о результатах подсчета голосов центральная избирательная комиссия признала состоявшимися выборы депутатов Сената в 14 областях страны, в городах Астана и Алматы.

За выборами в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан следили 518 международных и отечественных наблюдателей, 244 представителя казахстанских и иностранных средств массовой информации.

Семь избранных депутатов выдвинуты маслихатами, девять - путем самовыдвижения. Средний возраст кандидатов в депутаты в Сенат Парламента РК составляет 56,7 лет.

Полномочия сенаторов, избранных 19 августа 2011 года, истекают 31 августа 2017 года. В связи с этим 28 июня в 16 регионах республики избрали по одному депутату в сенат.

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Комментарии ( 2 )

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Abik (Посетители) Сегодня, 14:15
Какова польза?
он же был в прошлом уже сенатором, и пользы потчи никакой, елси ошибаюсь, бросьте мне линк )))

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
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Ёж (Посетители) Сегодня, 11:46
Бактыбай Чельпеков избран депутатом Сената РК от Мангистауской области

Ну всё, теперь заживем как люди! dance
 
 

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