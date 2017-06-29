Бактыбай Чельпеков избран депутатом Сената РК от Мангистауской области

Чельпеков Бактыбай Акбердыевич



Последняя должность: Депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Мангистауской области

Дата рождения: 20.07.1959 года

Место рождения: Туркменистан, город Небит-Даг

Семейное положение, родственные связи:

·Жена: Чельпекова Майра Рахишовна

·Дети: дочери - Айгерим (1983 г.р.), Меруерт (1992 г.р.); сын - Медет (1988 г.р.)



Владение языками:

·Казахский, русский, английский и туркменский.



Образование, специальность (квалификация), лицензии:

- Алма-Атинский институт народного хозяйства (1985);

- Обучение в США в Массачусетском университете в г. Бостон в рамках Международной программы по подготовке руководителей (1993-1994г.г.). Экономист.



Трудовой стаж:

·Оператор по добыче нефти и газа Мангышлакского газодобывающего управления (1977-1978 );

·Инженер по добыче нефти и газа ПО «Мангышлакнефть» (1980-1981);

·Экономист Мангышлакского областного управления торговли (1985);

·Инспектор Шевченковского горисполкома (1985-1987);

·Заместитель директора, директор областной базы «Казторгодежда» (1987-1992);

·Начальник Мангистауского областного управления торговли (1992-1993);

·Представитель компании «Procter&Gamble» в Казахстане, гор. Алматы (1994-1995);

·Директор фирмы «Акку» (1995-1999);

·Секретарь Мангистауского областного маслихата 2-3-4 созыва (11.1999-2011)



Выборные должности, депутатство:

·Депутат Мангистауского областного маслихата 2-3-4 созыва (10.1999-2011);

·Депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Мангистауской области (с 10.2011); член Комитета по финансам и бюджету

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

·Орден «Курмет» (2008);

·Медаль «Ерен Еңбегі үшін», юбилейные медали «10 лет Независимости Казахстан», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «Астана 10 жыл», «Теңгеге 20 жыл».



Участие депутата в международных парламентских организациях и группах по сотрудничеству Сената Парламента с Парламентами иностранных государств:

·Член Комитета парламентского сотрудничества «Республика Казахстан-Европейский Союз»

·Член Парламентского объединения «Парламентарии за ядерное нерасстроенные и разоружение »

·Член Региональной группы по сотрудничеству со странами региона «Южная и Центральная Азия, Кавказ», также страны входящие в группу: Азербайджан, Армения, Афганистан, Бангладеш, Грузия, Индия, Киргизская Республика, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Шри-Ланка.

·Член группы по сотрудничеству со странами региона «Ближний Восток, Африка и Турция» также страны входящие в группу: Алжир, Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания, Иран, Катар, Кувейт, Ливия, Марокко, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР.



Депутаты избраны от 14 областей Казахстана, Алматы и Астаны.- В ходе электоральной кампании выдвинуто 89 претендентов. В избирательные бюллетени включено 38 кандидатов. В выборах приняли участие 3 242 выборщика, - отметили в центральной избирательной комиссии.Депутатом Сената РК от Мангистауской области стал Бактыбай Чельпеков.Число выборщиков от Мангистауской области (депутаты маслихатов всех уровней) составило 113 человек, 86 из них отдали голоса за Бактыбая Чельпекова.На основании протоколов избирательных комиссий о результатах подсчета голосов центральная избирательная комиссия признала состоявшимися выборы депутатов Сената в 14 областях страны, в городах Астана и Алматы.За выборами в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан следили 518 международных и отечественных наблюдателей, 244 представителя казахстанских и иностранных средств массовой информации.Семь избранных депутатов выдвинуты маслихатами, девять - путем самовыдвижения. Средний возраст кандидатов в депутаты в Сенат Парламента РК составляет 56,7 лет.Полномочия сенаторов, избранных 19 августа 2011 года, истекают 31 августа 2017 года. В связи с этим 28 июня в 16 регионах республики избрали по одному депутату в сенат.