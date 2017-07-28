В районе поселка Курык утонул 38-летний мужчина

Фото из архива Lada.kz

Погибшего мужчину спасатели обнаружили 27 июля в 22:27.



- Силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области обнаружен и извлечен из воды труп мужчины, который утонул во время купания в запрещенном месте, - рассказали в пресс-службе ведомства.



Еще двоих жителей Мангистау сотрудники ДЧС спасли сегодня, 28 июля, примерно в 08:45.



- Мужчина 1980 г.р. и женщина 1988 г.р. в районе базы отдыха «Комарово» вышли в море на надувной лодке. Самостоятельно вернуться к берегу им не удалось. Им помогли сотрудники оперативно-спасательного отряда, - сообщили в пресс-службы ДЧС области.



С начала года в Мангистау утонули восемь человек. Спасти сотрудникам оперативно-спасательного отряда удалось 16 человек.