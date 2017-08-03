Берик Изгалиев: В Актау к отопительному сезону готовы 502 объекта

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Источниками теплоснабжения в городе, как сообщил Юрий Коновалов, директор департамента по эксплуатации ТОО «МАЭК-Казатомпром», являются ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. На станциях, по его словам, идет ремонт основного и вспомогательного оборудования.



- Основным топливом в ТОО «МАЭК-Казатомпром» является сухой газ. Аварийным - топочный мазут. Перебоев в поставке природного газа нет. На станциях ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 имеется пятисуточный запас аварийного топлива (мазута) - более 26 тысяч тонн. Общая протяженность обслуживаемых ТОО «МАЭК-Казатомпром» тепловых сетей составляет 47,727 километра. На сегодняшний день выполнен капитальный ремонт 909 погонных метров магистральных сетей. Проведены гидравлические испытания на плотность магистральных трубопроводов тепловых сетей совместно с «Каспий жылу, су арнасы» и КСК города, - отметил Юрий Коновалов.



Транспортировщиком тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения является ГКП «Каспий жылу, су арнасы». Компания, как отмечено в ходе совещания, составила дефектные акты и подготовила сметную документацию на ремонтные работы.



- В рамках подготовки к отопительному сезону 2017-2018 года на предприятиях жизнеобеспечения утверждены ремонтные программы. Представители акимата Актау совместно с КСК проводят работы по промывке систем горячего водоснабжения, ревизию задвижек на инженерных сетях, ремонт и утепление теплотрасс, электрических проводов в подъездах. По состоянию на 1 августа из 1056 социальных объектов города подключены к системе централизованного теплоснабжения и готовы к отопительному сезону 502 объекта, в том числе 425 объектов жилого фонда, семь объектов здравоохранения, 70 объектов образования, - отметил Берик Изгалиев.



Согласно утвержденному «Каспий жылу, су арнасы» графику идет промывка и опрессовка систем отопления жилых домов.



- После этого каждая обслуживающая организация получает акт промывки и опрессовки систем отопления. Затем производим ревизию и замену запорных арматур, водопроводных и канализационных труб для получения акта готовности объекта. С каждым годом гидравлика теплосетей улучшается, но проблемы есть. К примеру, в 5 и 6 микрорайонах отсутствует перепад давления из-за сужения теплотрассы у бизнес-центра в 6 микрорайоне. В 26 микрорайоне требуется замена теплосетей «Каспий жылу, су арнасы» у жилых домов №№7 до 12 А, 13, 19, 20, 21. Проблемой остается 15 микрорайон, где перепад давления составляет 1,5-2 паскаль. В настоящее время идет установка тепловых счетчиков в жилых домах города. Счетчики показывают температуру и расход теплоносителя, что дает возможность ежедневного контроля параметров. Собственники квартир будут оплачивать потребление тепла по факту, - отметил Жайлыбай Матаев, председатель ассоциации организаций, обслуживающих жилые дома.