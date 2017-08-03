Сейчас на сайте
2643
объявлений
  • Продам 2-комнатную квартиру за 11 000 000 тенге
  • Сдам 1-комнатную квартиру за 10 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 11 000 000 тенге
  • Продам Актау, зем. участок за 22 000 000 тенге
  • Продам Квартиру за 11 000 000 тенге
  • Продам Магазин продуктовый за 29 000 000 тенге
  • Продам Автодром, земельный участок за 7 000 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 03 Августа
+30...+32
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 335.21 KZT
  • €1 = 396.79 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 10:14

Просмотров: 272

Берик Изгалиев: В Актау к отопительному сезону готовы 502 объекта

На 1 августа 2017 года из 1056 социальных объектов Актау готовы к отопительному сезону и подключены к системе централизованного теплоснабжения 502 объекта. Об этом сообщил Берик Изгалиев, руководитель актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства. Вопросы подготовки города к отопительному сезону обсудили на заседании общественного совета и постоянных комиссий актауского городского маслихата.

Фото из архива Lada.kz
Источниками теплоснабжения в городе, как сообщил Юрий Коновалов, директор департамента по эксплуатации ТОО «МАЭК-Казатомпром», являются ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. На станциях, по его словам, идет ремонт основного и вспомогательного оборудования.

- Основным топливом в ТОО «МАЭК-Казатомпром» является сухой газ. Аварийным - топочный мазут. Перебоев в поставке природного газа нет. На станциях ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 имеется пятисуточный запас аварийного топлива (мазута) - более 26 тысяч тонн. Общая протяженность обслуживаемых ТОО «МАЭК-Казатомпром» тепловых сетей составляет 47,727 километра. На сегодняшний день выполнен капитальный ремонт 909 погонных метров магистральных сетей. Проведены гидравлические испытания на плотность магистральных трубопроводов тепловых сетей совместно с «Каспий жылу, су арнасы» и КСК города, - отметил Юрий Коновалов.

Транспортировщиком тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения является ГКП «Каспий жылу, су арнасы». Компания, как отмечено в ходе совещания, составила дефектные акты и подготовила сметную документацию на ремонтные работы.

- В рамках подготовки к отопительному сезону 2017-2018 года на предприятиях жизнеобеспечения утверждены ремонтные программы. Представители акимата Актау совместно с КСК проводят работы по промывке систем горячего водоснабжения, ревизию задвижек на инженерных сетях, ремонт и утепление теплотрасс, электрических проводов в подъездах. По состоянию на 1 августа из 1056 социальных объектов города подключены к системе централизованного теплоснабжения и готовы к отопительному сезону 502 объекта, в том числе 425 объектов жилого фонда, семь объектов здравоохранения, 70 объектов образования, - отметил Берик Изгалиев.

Согласно утвержденному «Каспий жылу, су арнасы» графику идет промывка и опрессовка систем отопления жилых домов.

- После этого каждая обслуживающая организация получает акт промывки и опрессовки систем отопления. Затем производим ревизию и замену запорных арматур, водопроводных и канализационных труб для получения акта готовности объекта. С каждым годом гидравлика теплосетей улучшается, но проблемы есть. К примеру, в 5 и 6 микрорайонах отсутствует перепад давления из-за сужения теплотрассы у бизнес-центра в 6 микрорайоне. В 26 микрорайоне требуется замена теплосетей «Каспий жылу, су арнасы» у жилых домов №№7 до 12 А, 13, 19, 20, 21. Проблемой остается 15 микрорайон, где перепад давления составляет 1,5-2 паскаль. В настоящее время идет установка тепловых счетчиков в жилых домах города. Счетчики показывают температуру и расход теплоносителя, что дает возможность ежедневного контроля параметров. Собственники квартир будут оплачивать потребление тепла по факту, - отметил Жайлыбай Матаев, председатель ассоциации организаций, обслуживающих жилые дома.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Лесник
  • 57250
 mer (Посетители) Сегодня, 12:17
Лесник,Да всё пучком ,наша Венера Мустапаевна по заботилась,теперь все автобусы с газом,всякие ЧЕэсы тоже в не очереди,со своим ,блатными краниками))).Да и на кухнях газ есть,всё номально. Ко всему,раз это топливо узжает по ЖД,значит у нас есть излишки,чего нам и доносят власти со всех СМИ.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лесник
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 11:53
"Шаманы" заговорили про отопление - это к холодной зиме.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 57250
 Лесник (Посетители) Сегодня, 11:26
А с газом что? Есть новости?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика