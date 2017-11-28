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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 10:21

Просмотров: 1007

Самые «пьющие» регионы Казахстана: Мангистауская область не вошла в десятку

По потреблению водки на душу населения лидирует Акмолинская область – на одного жителя старше 15 лет приходится шесть литров горячительного напитка. Об этом сообщает Finprom.kz.

Фото Рашида Исмагилова
В Мангистауской области, по расчетам аналитиков, житель старше 15 лет потребляет в среднем 0,6 литров водки.

Самой «непьющей» названа Южно-Казахстанская область. Потребление алкоголя в области - 0,3 литра на жителя старше 15 лет.

Самые «пьющие» регионы Казахстана: Мангистауская область не вошла в десятку


Примечание Finprom.kz: официальный объем розничной торговли в стоимостном выражении делился на количество человек старше 15 лет, для вычисления затрат одного среднестатистического казахстанца на водку. Далее полученная сумма делилась на цену водки в областном центре каждого из регионов (за последний месяц соответствующего года).


Центр прикладных исследований «TALAP» сделал вывод, что 40% алкогольной продукции в республике нелегальны. Бюджет, по мнению специалистов центра, недополучил от 50 до 60 миллиардов тенге налогов.

По данным Комитета по статистике национальной экономики РК, литр водки в Казахстане стоил 2400 тенге. Это на 14,9% больше, чем в 2016 году.

- Постановлением Правительства РК от 27 января 2017 года установлены минимальные розничные цены на водку на 2017 год – 1700 тенге за литр. Согласно исследованию On/Off Advertising Agency, почти 16% казахстанцев уверены, что водка стоит всего 300-400 тенге за пол-литра против официально допустимых минимальных 850 тенге. То есть, как минимум, 16% казахстанцев лично сталкивались с нелегальной водочной продукцией, - сообщает Finprom.kz.

Самые «пьющие» регионы Казахстана: Мангистауская область не вошла в десятку


В Актау, по данным портала, литр водки стоит 2642 тенге. Самый дорогой алкоголь – в Астане (3050 тенге за литр). Самый дешевый – в Кокшетау (2010 тенге за литр).


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Комментарии ( 6 )

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  • zloyfil
 well65 (Посетители) Сегодня, 12:07
Зато по наркоте в тройке
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 12:05
Почему лидер Акмолинская обл. Понятно, морозы там лютые с октября по апрель еще ветра дуют.. А 50км от Астаны уже нет газа,все на дровах и угле отваливается да там вообще ничего нет! Никаких благ цивилизации

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Куратор
  • tag_92
  • Bamb00k
 Тихо (Посетители) Сегодня, 11:06
Статистика наука вероломная и не точная,вспомните к примеру размер средней заработной платы в нашем регионе и сразу станет ясно. Наши скрывают реальные цифры,пьют много и курят тоже просто выгодно иногда приврать.
 
-1
  • zloyfil
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  • tag_92
 Reset (Посетители) Сегодня, 11:03
У нас, что заметил, есть положительная тенденция среди молодежи: пить сейчас моветон, не модно. Спорт, семья и дети - приоритет!
 
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  • Тихо
  • molotOK
 tag_92 (Посетители) Сегодня, 10:42
Последнее время даже пить нет причин. Праздники не радуют да тратится на такие праздники смысла нет!

Жарко очень...может шапку снять!?
 
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  • Тихо
  • tag_92
 Егерь (Посетители) Сегодня, 10:34
Самой «непьющей» названа Южно-Казахстанская область. Потребление алкоголя в области - 0,3 литра на жителя старше 15 лет.

Просто вы не знаете, сколько они скуривают ганджубаса.
 
 

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