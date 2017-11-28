Самые «пьющие» регионы Казахстана: Мангистауская область не вошла в десятку



Примечание Finprom.kz: официальный объем розничной торговли в стоимостном выражении делился на количество человек старше 15 лет, для вычисления затрат одного среднестатистического казахстанца на водку. Далее полученная сумма делилась на цену водки в областном центре каждого из регионов (за последний месяц соответствующего года).

В Мангистауской области, по расчетам аналитиков, житель старше 15 лет потребляет в среднем 0,6 литров водки.Самой «непьющей» названа Южно-Казахстанская область. Потребление алкоголя в области - 0,3 литра на жителя старше 15 лет.Центр прикладных исследований «TALAP» сделал вывод, что 40% алкогольной продукции в республике нелегальны. Бюджет, по мнению специалистов центра, недополучил от 50 до 60 миллиардов тенге налогов.По данным Комитета по статистике национальной экономики РК, литр водки в Казахстане стоил 2400 тенге. Это на 14,9% больше, чем в 2016 году.- Постановлением Правительства РК от 27 января 2017 года установлены минимальные розничные цены на водку на 2017 год – 1700 тенге за литр. Согласно исследованию On/Off Advertising Agency, почти 16% казахстанцев уверены, что водка стоит всего 300-400 тенге за пол-литра против официально допустимых минимальных 850 тенге. То есть, как минимум, 16% казахстанцев лично сталкивались с нелегальной водочной продукцией, - сообщает Finprom.kz.В Актау, по данным портала, литр водки стоит 2642 тенге. Самый дорогой алкоголь – в Астане (3050 тенге за литр). Самый дешевый – в Кокшетау (2010 тенге за литр).