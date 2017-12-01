Николай Баев рассказал о хранении дубликата капсулы времени

Николай Баев рассказал о том, как к нему попал дубликат капсулы.- Мы ожидали, что социально-экономическая ситуация в стране изменится, и что все может быть, поэтому был сделан дубликат послания, который хранился в горкоме партии. Когда Виктор Афанасьевич Губанов, бывший секретарь горкома, уходил, он передал ее мне и сказал: «Вот послание потомков». Когда наша партия закрывалась, я просто забрал его с собой и все эти годы хранил у себя дома. Я достаточно часто приезжаю в Актау, и все время ходил мимо этой тумбы, и видел, что ее нужно вскрывать 7 ноября. Где-то в сентябре я позвонил Аскару Рзаханову, руководителю аппарата акима Мангистауской области, и спросил, планируется ли что-нибудь? И сказал, что у меня есть запасная капсула — дубликат этого послания. А когда объявили, что вскрытие переносится на 1 декабря, а 7 ноября ничего не состоялось, я просто сфотографировался на этом месте и все. Я отслеживаю через социальные сети, как идет процесс, и читал, что ее заранее решили вскрыть, чтобы поискать это послание, и вдруг вижу, что послание не находится, я снова звоню Аскару Рзаханову и говорю, что у меня есть дубликат. Аскар согласовал этот вопрос с акимом Мангистауской области и городским акимом, я взяли билет и прилетел вчера сюда, - рассказал Николай Баев.Сначала дубликат письма, по словам Николая Баева, хранился у него дома в Астане, а пару месяцев назад его перевели в Актобе, куда он забрал с собой и послание.- Когда зашел спор о размерах этой упаковки, я где-то прочитал, что она полметра и так далее, и решил измерить ее и переслал приятелю. Я ему говорю: вот ее размер официальный - 35 сантиметров и 5,5 сантиметров она в диаметре. Ну кто-то вскрыл, видимо, переписку и она ушла на продажу за четыре миллиона. Мне стали писать в сетях, Николай Иванович, эта ваша капсула? Она продается, ну я ответил, как она может быть выставлена на продажу, когда она дома у меня хранится. И вот я привез ее сюда, - рассказал Николай Баев.Послание передали в историко-краеведческий музей, где теперь оно будет храниться.