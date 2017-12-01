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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:53

Просмотров: 920

Николай Баев рассказал о хранении дубликата капсулы времени

Николай Баев получил на хранение дубликат капсулы времени в 1988 году от предыдущего первого секретаря городского комитета коммунистической партии. Он хранил копию послания у себя дома.

Николай Баев
Николай Баев рассказал о том, как к нему попал дубликат капсулы.

- Мы ожидали, что социально-экономическая ситуация в стране изменится, и что все может быть, поэтому был сделан дубликат послания, который хранился в горкоме партии. Когда Виктор Афанасьевич Губанов, бывший секретарь горкома, уходил, он передал ее мне и сказал: «Вот послание потомков». Когда наша партия закрывалась, я просто забрал его с собой и все эти годы хранил у себя дома. Я достаточно часто приезжаю в Актау, и все время ходил мимо этой тумбы, и видел, что ее нужно вскрывать 7 ноября. Где-то в сентябре я позвонил Аскару Рзаханову, руководителю аппарата акима Мангистауской области, и спросил, планируется ли что-нибудь? И сказал, что у меня есть запасная капсула — дубликат этого послания. А когда объявили, что вскрытие переносится на 1 декабря, а 7 ноября ничего не состоялось, я просто сфотографировался на этом месте и все. Я отслеживаю через социальные сети, как идет процесс, и читал, что ее заранее решили вскрыть, чтобы поискать это послание, и вдруг вижу, что послание не находится, я снова звоню Аскару Рзаханову и говорю, что у меня есть дубликат. Аскар согласовал этот вопрос с акимом Мангистауской области и городским акимом, я взяли билет и прилетел вчера сюда, - рассказал Николай Баев.

Сначала дубликат письма, по словам Николая Баева, хранился у него дома в Астане, а пару месяцев назад его перевели в Актобе, куда он забрал с собой и послание.

- Когда зашел спор о размерах этой упаковки, я где-то прочитал, что она полметра и так далее, и решил измерить ее и переслал приятелю. Я ему говорю: вот ее размер официальный - 35 сантиметров и 5,5 сантиметров она в диаметре. Ну кто-то вскрыл, видимо, переписку и она ушла на продажу за четыре миллиона. Мне стали писать в сетях, Николай Иванович, эта ваша капсула? Она продается, ну я ответил, как она может быть выставлена на продажу, когда она дома у меня хранится. И вот я привез ее сюда, - рассказал Николай Баев.

Послание передали в историко-краеведческий музей, где теперь оно будет храниться.



Фото автора. Видео Рашида Исмагилова


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Комментарии ( 6 )

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Едрапед (Посетители) Сегодня, 18:05
Цитата: pomnit
Муть какая-то, совершенно не похожая на правду

На соседнем ресурсе уже выложена информация непосредственно от закладчика, которая утверждает, что капсула сделана вручную в единственном экземпляре.

Теперь проверим вторую, официальную, версию. Если бы у вас была копия капсулы, то как бы вы её сфотографировали? В костюме с орденами? С родственниками? Дали бы внукам? Это было бы символично, не так ли? А как сделано фото, которую, якобы, "увели" у Баева, вскрыв его почту? Я очень сомневаюсь, что человек такого калибра как г-н Баев, делал бы фото капсулы в одиночестве, сидя (пардон) попой на полу в пустой комнате, придвинув к капсуле старую советскую табуретку с железными ножками...

Государство упорно пытается делать вид, что оно мне Родина
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 17:57
Мы ожидали, что социально-экономическая ситуация в стране изменится, и что все может быть, поэтому был сделан дубликат послания, Что то мне не вериться что в 1967 году пионеры, писавшие послание, могли думать об изменении социально-экономической ситуации

Жить нужно непременно хорошо
 
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 pomnit (Посетители) Сегодня, 17:25
Актау наверно единственный город, где никогда ничего не могут слелать по-человечески, чтобы потом не последовали нарекания от людей и недовольство. И пожалуй Шевченко единственный Советский город, где изготовили аж 2 капсулы с посланием от тружеников 1967 года, да ещё обе залили расплавленным воском, чтобы послания в запечатанных стеклянных пробирках не испортились. Абсурд!
Зачем нужно было заливать копию воском и почему копия на протяжении более 20-ти лет находилась в кабинете секретаря горкома, а не в музее или же в каком-нибудь архиве?
Он ею, что, орехи колол?
И почему Баев забрал её с собой, а не сдал в музей или не передал следующему руководителю области, города или председателю новой партии, а попросту присвоил государственное имущество, причём ценное? Ведь кресла не остались пустыми и было кому передать!
Муть какая-то, совершенно не похожая на правду
 
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 Ruslan Nazar (Посетители) Сегодня, 16:47
Просто смешно мне за такую выдуманную сказку или здесь что всех за дураков принимают. Слов нету
 
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 RED SUN (Посетители) Сегодня, 16:40
Текст послания случаем не на латинице?! lol
 
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 TTrin (Посетители) Сегодня, 16:25
Меня терзают смутные сомнения... Если о дубликате было известно еще в сентябре-к чему все эти качели? Номенклатурное братство?)

Со мной не пропадёшь... но горя хапнешь)))
 
 

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