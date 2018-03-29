Мангистауские чиновники вернули государству незаконные премии

- За нарушение Этического кодекса привлечены 12 человек, в том числе восемь — получили замечания, двое — выговор и двое — строгий выговор. За совершение проступков, дискредитирующих госслужбу — предупреждения о неполном служебном соответствии получили 10 госслужащих региона, двое уволены с занимаемой должности, - сообщили в ведомстве.
В 2017 году проведено 50 проверок в сфере оказания государственных услуг, в том числе 20 — выборочных и 30 — внеплановых, а также рассмотрено 11 обращений граждан.
- Из подтвержденных доводов заявителей восстановлены права на 100 процентов. Составлено 23 административных протокола, в результате которых взыскано в доход государства более 1 миллиона 588 тысяч тенге, - рассказали в ведомстве.
Выявлено 220 нарушений сроков при оказании государственных услуг.
- Обнаружено 3823 факта оказания госуслуг при неполном пакете документов; 85 723 факта истребования документов, не предусмотренных стандартами госуслуг; 970 фактов несоблюдения бизнес-процессов оказания госуслуг; семь необоснованных отказов и 5708 — других нарушений, - сообщили в ведомстве.
Привлечено к дисциплинарной ответственности 83 лица. Уволены с должности — три человека, строгий выговор получили семь чиновников, выговор — 30 и замечания — 43.
Всего за 2017 год в регионе оказано более четырех миллионов государственных услуг.
Фото из архива Lada.kz