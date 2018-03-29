Мангистауские чиновники вернули государству незаконные премии

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По итогам проведенных в 2017 году проверок департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции области выявлено 230 нарушений. К административной ответственности привлечено 13 госслужащих, которым пришлось выплатить административный штраф на общую сумму один миллион 57 тысяч тенге.



- За нарушение Этического кодекса привлечены 12 человек, в том числе восемь — получили замечания, двое — выговор и двое — строгий выговор. За совершение проступков, дискредитирующих госслужбу — предупреждения о неполном служебном соответствии получили 10 госслужащих региона, двое уволены с занимаемой должности, - сообщили в ведомстве.



В 2017 году проведено 50 проверок в сфере оказания государственных услуг, в том числе 20 — выборочных и 30 — внеплановых, а также рассмотрено 11 обращений граждан.



- Из подтвержденных доводов заявителей восстановлены права на 100 процентов. Составлено 23 административных протокола, в результате которых взыскано в доход государства более 1 миллиона 588 тысяч тенге, - рассказали в ведомстве.



Выявлено 220 нарушений сроков при оказании государственных услуг.



- Обнаружено 3823 факта оказания госуслуг при неполном пакете документов; 85 723 факта истребования документов, не предусмотренных стандартами госуслуг; 970 фактов несоблюдения бизнес-процессов оказания госуслуг; семь необоснованных отказов и 5708 — других нарушений, - сообщили в ведомстве.



Привлечено к дисциплинарной ответственности 83 лица. Уволены с должности — три человека, строгий выговор получили семь чиновников, выговор — 30 и замечания — 43.



Всего за 2017 год в регионе оказано более четырех миллионов государственных услуг.



Фото из архива Lada.kz