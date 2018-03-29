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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:32

Просмотров: 576

Мангистауские чиновники вернули государству незаконные премии

В Мангистауской области в 2017 году проведено 47 проверок департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции. По итогам проверок 151 792 тенге незаконно выплаченных премий взысканы в доход государства. Об этом сообщили в ведомстве.

Иллюстративное фото
По итогам проведенных в 2017 году проверок департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции области выявлено 230 нарушений. К административной ответственности привлечено 13 госслужащих, которым пришлось выплатить административный штраф на общую сумму один миллион 57 тысяч тенге.

- За нарушение Этического кодекса привлечены 12 человек, в том числе восемь — получили замечания, двое — выговор и двое — строгий выговор. За совершение проступков, дискредитирующих госслужбу — предупреждения о неполном служебном соответствии получили 10 госслужащих региона, двое уволены с занимаемой должности, - сообщили в ведомстве.

В 2017 году проведено 50 проверок в сфере оказания государственных услуг, в том числе 20 — выборочных и 30 — внеплановых, а также рассмотрено 11 обращений граждан.

- Из подтвержденных доводов заявителей восстановлены права на 100 процентов. Составлено 23 административных протокола, в результате которых взыскано в доход государства более 1 миллиона 588 тысяч тенге, - рассказали в ведомстве.

Выявлено 220 нарушений сроков при оказании государственных услуг.

- Обнаружено 3823 факта оказания госуслуг при неполном пакете документов; 85 723 факта истребования документов, не предусмотренных стандартами госуслуг; 970 фактов несоблюдения бизнес-процессов оказания госуслуг; семь необоснованных отказов и 5708 — других нарушений, - сообщили в ведомстве.

Привлечено к дисциплинарной ответственности 83 лица. Уволены с должности — три человека, строгий выговор получили семь чиновников, выговор — 30 и замечания — 43.

Всего за 2017 год в регионе оказано более четырех миллионов государственных услуг.

Фото из архива Lada.kz


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Комментарии ( 2 )

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Русская 7 (Посетители) Сегодня, 13:40
Теперь эти деньги пойдут на премии учителям?
 
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Abik (Посетители) Сегодня, 13:37
миллиарды ичезают..а статья на 5 копеек..

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
 

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