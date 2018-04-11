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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:37

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В Мангистау подсчитали средние расходы населения

Данные за IV квартал 2017 года опубликовал аналитический портал Finprom.kz.

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Средние расходы жителя Мангистау составили 125 700 тенге, это на 200 тенге меньше, чем в IV квартале 2016 года, сообщает Finprom.kz.

Самый высокий уровень среднедушевых расходов зафиксирован в Карагандинской области — 173 200 тенге.

Самый низкий — в Южно-Казахстанской области (101 400 тенге).

Средний уровень расходов в Казахстане по итогам IV квартала 2017 года оценили в 145 600 тенге, что на 13 100 тенге больше, чем в 2016 году.

В Мангистау подсчитали средние расходы населения


Основными статьями расходов стали продовольственные и непродовольственные товары и платные услуги. Доля потребительских расходов составила 93,3%. На погашение кредитов и долгов в среднем уходит 3,6% расходов. Расходы на материальную помощь родственникам и знакомым, уплату алиментов составляют, в среднем, 2,8% от общей суммы трат. На налоги у казахстанцев в среднем уходит 0,2% расходов.


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Комментарии ( 1 )

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Maximizator (Посетители) Сегодня, 11:14
На налоги уходит не 0.23%

При зарплате 111 тыс т вы уплачиваете подоходный налог физ лиц 11 111 т. На руки вам остается 100 т (пенсионку считать не буду, чтоб упростить)
Далее, с каждой покупки вы платите ндс 12% включенных в цену, т.е. если за месяц вы потратите 90 тыс, налаога в виде ндс вы отдадите 10 800 т. А еще вы платите налог на землю имущество, транспорт, те самые, которыми нам насчитали 0.23%.

Это так, в порядке уточнения.

З.Ы. и это минимум, если вы не занимаетесь никаким бизнесом и прочей деятельностью. Там дополнительные налоги, платежи, сборы.
 
 

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