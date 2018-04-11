В Мангистау подсчитали средние расходы населения

Самый высокий уровень среднедушевых расходов зафиксирован в Карагандинской области — 173 200 тенге.
Самый низкий — в Южно-Казахстанской области (101 400 тенге).
Средний уровень расходов в Казахстане по итогам IV квартала 2017 года оценили в 145 600 тенге, что на 13 100 тенге больше, чем в 2016 году.
Основными статьями расходов стали продовольственные и непродовольственные товары и платные услуги. Доля потребительских расходов составила 93,3%. На погашение кредитов и долгов в среднем уходит 3,6% расходов. Расходы на материальную помощь родственникам и знакомым, уплату алиментов составляют, в среднем, 2,8% от общей суммы трат. На налоги у казахстанцев в среднем уходит 0,2% расходов.