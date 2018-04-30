Мангистауская область в тройке лидеров по объему нетто-продаж долларов

Лидирует по объему нетто-продаж (продажа валюты обменными пунктами минус покупка) в марте с большим отрывом Алматы - 29,8 миллиарда тенге, что составляет более половины объема от РК. Рост за месяц составил 4,4 процента.Следом идет ЮКО - 7,2 миллиарда тенге, что на 21,3 процента меньше, чем месяцем ранее.Замыкает тройку лидеров Мангистауская область - 5,3 миллиарда тенге, что лишь на 1,4 процента меньше, чем в феврале.За прошедший 2017 год казахстанцы купили в обменных пунктах 10,6 миллиарда USD, а сдали - 5,9 миллиарда USD. Нетто-продажи (продажа валюты обменными пунктами минус покупка) составили 4,7 миллиарда USD соответственно.Пик спроса на доллары у населения пришелся на август-октябрь, нетто-продажи в августе составили 876,7 миллиона долларов, в сентябре - 555,4 миллиона, в октябре - 598,3 миллиона USD.Самым же «пассивным» месяцем стал апрель, когда объем купленных населением РК долларов США превысил объем сданных в обменные пункты лишь на 88,4 миллиона USD.Самый высокий обменный курс доллара пришелся на сентябрь прошлого года, когда в среднем за месяц за одну американскую валюту просили 339,2 тенге. Самый низкий же средний курс за период был в апреле 2017 - 312,2 тенге за один доллар.В текущем году курс доллара в среднем за период падает три месяца подряд, в январе доллар стоил 327 тенге, в феврале - 321,9 тенге, в марте - 320,7 тенге.