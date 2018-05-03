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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:56

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Жомарт Абиесов назначен председателем правления СПК «Каспий»

Ранее Жомарт Абиесов занимал должность председателя правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.

Фото с сайта caspiy.kz
Жомарт Абиесов родился 18 августа 1975 года. Женат, воспитывает двоих дочерей. Владеет казахским, русским, английским и турецким языками.

Закончил Казахскую государственную академию управления в 1996 году по специальности «Экономист». Заочно обучался в Казахской юридической академии по специальности «юриспруденция». Выпускник Правительственной школы имени Дж.Кеннеди Гарвардского университета 2007 года. Закончил магистратуру Школы государственной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура.

Жомарт Абиесов назначен председателем правления СПК «Каспий»


Научные звания, степени, деятельность: магистр государственного управления; кандидат экономических наук.

Трудовой стаж:

- главный специалист, начальник отдела РГП «Резерв» (2000-2001 гг.);

- консультант, главный консультант проекта по развитию сети автодорог Западного Казахстана Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2001-2002 гг.);

- заведующий сектором, главный инспектор, заместитель заведующего Центром системных исследований Администрации Президента Республики Казахстан (2002-2006 гг.);

- главный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2006-2008 гг.);

- заместитель председателя Правления АО «Национальный аналитический центр при Правительстве Республики Казахстан и Национальном Банке Республики Казахстан», заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-кадровой работы Администрации Президента Республики Казахстан (март-сентябрь 2008 г.);

- заведующий отделом кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан (сентябрь-ноябрь 2008 г.);

- управляющий директор, директор департамента по управлению человеческими ресурсами, советник Председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2008-2011 гг.);

- управляющий директор - член правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» (2011 г.);

- председатель правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (с сентября 2011 г.)

Напомним, СПК «Каспий» занимается поддержкой бизнес-инициатив и стимулированием экономической активности в точках роста региона путем создания совместных проектов за счет использования государственных активов.


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