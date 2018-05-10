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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:55

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Среднемесячную заработную плату в Мангистау назвали самой высокой в Казахстане

За год средняя заработная плата в регионе показала самый резкий рост — сразу на 14%. Об этом сообщает аналитический портал Energyprom.kz.

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
Среднемесячная заработная плата в Мангистауской области в I квартале 2018 года, по данным портала, составила 282 009 тенге.

В лидерах по размеру среднемесячной заработной платы также числятся Атырауская область — 279 850 тенге (рост за год 9,2%), Астана — 223 533 тенге (+9,9% за год) и Алматы — 187 791 тенге (+4,4% за год).

Среднемесячную заработную плату в Мангистау назвали самой высокой в Казахстане


Покупательная способность заработных плат в I квартале 2018 года, как сообщает Energyprom.kz, увеличилась с учетом инфляции на 2%.

- Рост покупательной способности отмечен впервые с I квартала 2015 года, - сообщает портал.

Среднемесячную заработную плату в Мангистау назвали самой высокой в Казахстане


Размер среднемесячной заработной платы в I квартале 2018 года в Казахстане составил 152 442 тенге, что на 8,7% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.


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