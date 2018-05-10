Среднемесячную заработную плату в Мангистау назвали самой высокой в Казахстане

В лидерах по размеру среднемесячной заработной платы также числятся Атырауская область — 279 850 тенге (рост за год 9,2%), Астана — 223 533 тенге (+9,9% за год) и Алматы — 187 791 тенге (+4,4% за год).
Покупательная способность заработных плат в I квартале 2018 года, как сообщает Energyprom.kz, увеличилась с учетом инфляции на 2%.
- Рост покупательной способности отмечен впервые с I квартала 2015 года, - сообщает портал.
Размер среднемесячной заработной платы в I квартале 2018 года в Казахстане составил 152 442 тенге, что на 8,7% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
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