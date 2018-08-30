В Мангистау полицейских представили к награде

В мероприятии приняли участие руководители департамента, личный состав и ветераны органов внутренних дел.Открыл праздничное мероприятие начальник департамента внутренних дел, полковник полиции Канат Таймерденов. Он зачитал поздравление министра Калмухаммеда Касымова.- В честь знаменательной даты от имени Министерства внутренних дел РК за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокие показатели в оперативно-служебной деятельности показали десятки наших сотрудников, – отметил Канат Таймерденов, начальник ДВД Мангистауской области.Медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» награжден Кирбасов Ильяс, замначальник УВД г.Жанаозен. Нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының үздігі» І степени теперь обладает Ешманов Нуртас, заместитель начальника ОВД Тупкараганского района, и Орынбаев Куандык, инспектор УСП ДВД Мангистауской области. Нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының үздігі» ІІ степени награжден Куанткан Сырым, командир роты ДПП МПС ДВД Мангистауской области.Нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма получили еще десятки сотрудников полиции Мангистауской области.