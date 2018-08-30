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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:27

Просмотров: 259

В Мангистау полицейских представили к награде

Торжественное мероприятие состоялось в ДВД Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

Фото пресс-службы ДВД
В мероприятии приняли участие руководители департамента, личный состав и ветераны органов внутренних дел.

Открыл праздничное мероприятие начальник департамента внутренних дел, полковник полиции Канат Таймерденов. Он зачитал поздравление министра Калмухаммеда Касымова.

В Мангистау полицейских представили к награде


- В честь знаменательной даты от имени Министерства внутренних дел РК за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокие показатели в оперативно-служебной деятельности показали десятки наших сотрудников, – отметил Канат Таймерденов, начальник ДВД Мангистауской области.

Медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» награжден Кирбасов Ильяс, замначальник УВД г.Жанаозен. Нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының үздігі» І степени теперь обладает Ешманов Нуртас, заместитель начальника ОВД Тупкараганского района, и Орынбаев Куандык, инспектор УСП ДВД Мангистауской области. Нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының үздігі» ІІ степени награжден Куанткан Сырым, командир роты ДПП МПС ДВД Мангистауской области.

Нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма получили еще десятки сотрудников полиции Мангистауской области.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:47
Aıyppul qaģazyn kim kóp toltyrdy jáne úlken soma bolsa, marapatqa jaqyn bolary anyq.
 
 

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