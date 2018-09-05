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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:19

Просмотров: 455

Жители Мангистау сняли на видео поющего верблюда

Видео, предположительно, снято в одном из сел Мангистау.

Кадр видео
В объектив камеры попал верблюд, который издавал звуки, похожие на пение.



За кадром мужчина говорит верблюду, чтобы он пел нормально, выбирая нижние ноты.

Ролик сразу же распространился в Сети Instagram. Комментаторы спешили поделиться догадками. Кто-то предположил, что животное так зовет своего верблюжонка, а не поет.

Жители Мангистау сняли на видео поющего верблюда


Напомним, что в Мангистауской области с помощью квадрокоптера спасли отбившегося от стаи верблюжонка.

В 2017 году жительница Актау снялана видео поющего верблюда на заправке.

Верблюд солирует на заправке ☺️☺️☺️

Публикация от Евгения Омарова (@missis_jenny)



В 2016 году жители Актау сняли на видео верблюдицу, которая бегала по проезжей части в Актау. Добравшись до парка «Акбота», через некоторое время она родила верблюжонка.



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Комментарии ( 1 )

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Saken31a (Посетители) Сегодня, 15:34
Вот народ гродские если хотите услышать настоящую симфонию с баритонами - милости просим к селу Шебир и Тущикудук. Вот тогда и попросите на БИС.
 
 

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