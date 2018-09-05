Жители Мангистау сняли на видео поющего верблюда

Кадр видео
В объектив камеры попал верблюд, который издавал звуки, похожие на пение.
За кадром мужчина говорит верблюду, чтобы он пел нормально, выбирая нижние ноты.
Ролик сразу же распространился в Сети Instagram. Комментаторы спешили поделиться догадками. Кто-то предположил, что животное так зовет своего верблюжонка, а не поет.
Напомним, что в Мангистауской области с помощью квадрокоптера спасли отбившегося от стаи верблюжонка.
В 2017 году жительница Актау снялана видео поющего верблюда на заправке.
В 2016 году жители Актау сняли на видео верблюдицу, которая бегала по проезжей части в Актау. Добравшись до парка «Акбота», через некоторое время она родила верблюжонка.
За кадром мужчина говорит верблюду, чтобы он пел нормально, выбирая нижние ноты.
Ролик сразу же распространился в Сети Instagram. Комментаторы спешили поделиться догадками. Кто-то предположил, что животное так зовет своего верблюжонка, а не поет.
Напомним, что в Мангистауской области с помощью квадрокоптера спасли отбившегося от стаи верблюжонка.
В 2017 году жительница Актау снялана видео поющего верблюда на заправке.
В 2016 году жители Актау сняли на видео верблюдицу, которая бегала по проезжей части в Актау. Добравшись до парка «Акбота», через некоторое время она родила верблюжонка.