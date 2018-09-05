В Мангистау спасли верблюжонка с помощью квадрокоптера

Стадо верблюдов
Вячеслав Никишин рассказывает, что вместе с товарищами они издалека услышали жалобный рык верблюжонка. Он бежал в сторону мужчин. А стадо, от которого он отбился, двигалось в противоположном направлении.
- Мы снимали в степи башню Шпака. Издалека услышали жалобный, зовущий рык верблюда. Подлетев к нему на дроне, я понял, что это - заблудившийся верблюжонок, который отбился от стада и потерялся. Поднявшись высоко, я увидел, что его стадо спускалось по другую сторону большой горы, а верблюжонок бежал в противоположном направлении и не мог видеть, куда пропали его сородичи. Летая вокруг верблюжонка, я смог заставить его развернуться и погнал его в сторону стада. Убедившись, что он бежит в правильном направлении, я улетел, - рассказал Вячеслав Никишин.
Скриншот видео. Видео Вячеслава Никишина
- Мы снимали в степи башню Шпака. Издалека услышали жалобный, зовущий рык верблюда. Подлетев к нему на дроне, я понял, что это - заблудившийся верблюжонок, который отбился от стада и потерялся. Поднявшись высоко, я увидел, что его стадо спускалось по другую сторону большой горы, а верблюжонок бежал в противоположном направлении и не мог видеть, куда пропали его сородичи. Летая вокруг верблюжонка, я смог заставить его развернуться и погнал его в сторону стада. Убедившись, что он бежит в правильном направлении, я улетел, - рассказал Вячеслав Никишин.
Скриншот видео. Видео Вячеслава Никишина