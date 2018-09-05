«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 05 Сентября
+24...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 367.52 KZT
  • €1 = 424.74 KZT
  • 1 RUB = 5.38 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 05:26

Просмотров: 225

В Мангистау спасли верблюжонка с помощью квадрокоптера

В Мангистауской области с помощью квадрокоптера спасли отбившегося от стаи верблюжонка. Животное заметил Вячеслав Никишин, снимавший на видео башню Шпака.

Стадо верблюдов
Вячеслав Никишин рассказывает, что вместе с товарищами они издалека услышали жалобный рык верблюжонка. Он бежал в сторону мужчин. А стадо, от которого он отбился, двигалось в противоположном направлении.

- Мы снимали в степи башню Шпака. Издалека услышали жалобный, зовущий рык верблюда. Подлетев к нему на дроне, я понял, что это - заблудившийся верблюжонок, который отбился от стада и потерялся. Поднявшись высоко, я увидел, что его стадо спускалось по другую сторону большой горы, а верблюжонок бежал в противоположном направлении и не мог видеть, куда пропали его сородичи. Летая вокруг верблюжонка, я смог заставить его развернуться и погнал его в сторону стада. Убедившись, что он бежит в правильном направлении, я улетел, - рассказал Вячеслав Никишин.



Скриншот видео. Видео Вячеслава Никишина


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Maximizator (Посетители) Сегодня, 06:51
Это вербьюженок сделал то, что никак не удавалось башне Шпака, - спас владислава никишина от безвестности и непризнанности.
Давайте устроим парад в его честь (верблюженка).
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика