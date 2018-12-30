Заслуженный тренер по боксу Александр Драч ушел из жизни

Фото из архива Lada.kz

Человек-легенда - Александр Драч за 45 лет воспитал десятки именитых боксеров. Большинство жителей Актау знают его как «Сан Саныч». Тренировать в городе у моря он начал в 1971 году, когда после службы в армии приехал в Актау.



За время работы Александр Александрович подготовил призеров чемпионатов Европы и мира среди молодежи, призеров Азии, призеров Кубка мира среди нефтяных стран, победителей Кубка СССР, чемпионов и призеров чемпионатов СССР и Казахстана.



Среди его воспитанников - мастера спорта международного класса Асылбек Килимов, Анатолий Кушков, Талгат Калимов, Марат Акимбаев, Марат Джакиев, мастера спорта Тарас Хитуов, Борис Кашубин, Едиль Ишекенов, Асланбек Губатаев, Александр Буторин, Руслан Андакулов, Серик Джакиев и другие.



Вечная память прекрасному человеку, много сделавшему для отечественного спорта и родного города.



Прощание состоится 2 января в 12:00 часов в спортзале «Маяк» (4 микрорайон.).