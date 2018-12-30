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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:53

Просмотров: 323

Заслуженный тренер по боксу Александр Драч ушел из жизни

Рано утром 30 декабря в возрасте 79 лет ушел из жизни заслуженный тренер по боксу РК, заслуженный ветеран спорта Казахстана, почетный гражданин Мангистауской области Александр Александрович Драч.

Фото из архива Lada.kz
Человек-легенда - Александр Драч за 45 лет воспитал десятки именитых боксеров. Большинство жителей Актау знают его как «Сан Саныч». Тренировать в городе у моря он начал в 1971 году, когда после службы в армии приехал в Актау.

За время работы Александр Александрович подготовил призеров чемпионатов Европы и мира среди молодежи, призеров Азии, призеров Кубка мира среди нефтяных стран, победителей Кубка СССР, чемпионов и призеров чемпионатов СССР и Казахстана.

Среди его воспитанников - мастера спорта международного класса Асылбек Килимов, Анатолий Кушков, Талгат Калимов, Марат Акимбаев, Марат Джакиев, мастера спорта Тарас Хитуов, Борис Кашубин, Едиль Ишекенов, Асланбек Губатаев, Александр Буторин, Руслан Андакулов, Серик Джакиев и другие.

Вечная память прекрасному человеку, много сделавшему для отечественного спорта и родного города.

Прощание состоится 2 января в 12:00 часов в спортзале «Маяк» (4 микрорайон.).


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Комментарии ( 1 )

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Aktau_KGN (Посетители) Сегодня, 10:13
Приношу глубочайшие соболезнования семье Сан Саныча, Он был человеком с большой буквы, пусть земля ему будет пухом
 
 

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