Экс-заместителю акима Мангистауской области продлили срок ареста

Фото из архива Lada.kz
Бывшему первому заместителю акима Мангистауской области продлили арест до 3 апреля.
Напомним, ранее сообщалось, что первый заместитель акима Мангистауской области был задержан в аэропорту.
Позже стало известно, что Серик Амангалиев подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного преступления в Актау.
В Сети появилось видео задержания заместителя акима Мангистауской области.
Еще на месяц продлили арест бывшему заместителю акима Мангистауской области.
Напомним, ранее сообщалось, что первый заместитель акима Мангистауской области был задержан в аэропорту.
Позже стало известно, что Серик Амангалиев подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного преступления в Актау.
В Сети появилось видео задержания заместителя акима Мангистауской области.
Еще на месяц продлили арест бывшему заместителю акима Мангистауской области.