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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:52

Просмотров: 884

Экс-заместителю акима Мангистауской области продлили срок ареста

Серику Амангалиеву продлили санкцию содержания под стражей до апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Фото из архива Lada.kz
Бывшему первому заместителю акима Мангистауской области продлили арест до 3 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что первый заместитель акима Мангистауской области был задержан в аэропорту.

Позже стало известно, что Серик Амангалиев подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного преступления в Актау.

В Сети появилось видео задержания заместителя акима Мангистауской области.

Еще на месяц продлили арест бывшему заместителю акима Мангистауской области.


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Комментарии ( 2 )

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  • Mestnyi
 dom555 (Посетители) Сегодня, 13:39
Почему ОБЛ аким не ответил за своего ЗАМа сказали же что за ЗАМов должны привлекаться руководители вместе с ними. Одни бла бла бла обещания уже 30 лет ждем хорошей жизни. Гос служащие не должны назначатся они должны поэтапно согласно своему стажу и подтверждением своих знаний занимать должность а не потому что папа посуетился
 
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 Orion (Посетители) Сегодня, 12:26
Ни за что не поверю, что он один брал эти взятки.
 
 

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