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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:02

Просмотров: 104

В Актау троих сотрудников управления по борьбе с наркобизнесом приговорили к пяти годам колонии-поселения

Бывших полицейских признали виновными по статье 362 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Превышение власти или должностных полномочий).

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В пресс-службе Мангистауского областного суда сообщили, что бывшие полицейские были задержаны в сентябре 2019 года. По материалам уголовного дела, они остановили автомобиль «Тойота Авалон», в котором по их наводке якобы незаконно перевозились наркотики. Ничего запрещенного в машине не обнаружили, но требовали с задержанного ими мужчины денег за то, чтобы не заводить в отношении него уголовное дело.

- За освобождение от ответственности Н.,М. и А. требовали 5 миллионов тенге, иначе грозили отправить мужчину в тюрьму, - сообщили в пресс-службе суда.

По части 4 статьи 362 Уголовного Кодекса РК (Превышение власти или должностных полномочий) суд признал всех троих бывших сотрудников управления по борьбе с наркобизнесом виновными и приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колония-поселение). По статье 366 УК РК (Получение взятки) за недоказанностью вины всех трое были оправданы.

- Согласно статье 62 до вступления приговора в законную силу один день нахождения под стражей считается за 2 дня отбывания срока, - сообщила Гулмаржан Адилсултани, судья актауского городского суда.

С приговором подсудимые и их защита не согласны.

- Приговором суда по получению взятки они были все трое оправданы в связи с тем, что не доказана была их вина. А по должностному преступлению им было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. Мы с данным приговором не согласны, потому что, выступая в судебных прениях, мы просили оправдать по обеим статьям уголовного кодекса, поэтому будем данный приговор обжаловать, - сообщила Марина Каплан, адвокат осужденных.

Осужденные были лишены званий, а также возможности работать в государственных органах пожизненно.



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Комментарии ( 1 )

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 Нурекен (Посетители) Сегодня, 18:09
Мало им дали, подонкам!
 
 

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