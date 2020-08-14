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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:59

Просмотров: 404

Кинокомпания Фёдора Бондарчука снимает сериал о российской автогоночной команде «КАМАЗ-мастер» в Мангистау

Кинокомпания Фёдора Бондарчука и «НМГ Студии» «Art Pictures Studio & Vision» снимает важные экшн-сцены для сериала «Мастер» с участием боевых «КАМАЗов» на территории Мангистауской области. Видео со съемок сериала появилось на странице кинокомпании в Instagram.

Фото со страницы спортивной команды «КАМАЗ-мастер»
Российская автогоночная команда прибыла в Мангистаускую область вчера, 13 августа. Известная команда грузовиков уже побывала в урочище Босжира.

На странице кинокомпании в Instagram появились подробности съемок сериала о легендарном «КАМАЗ-мастере». По данным кинокомпании, важные экшн-сцены с участием боевых «КАМАЗов» снимают на территории Мангистауской области.



- После съемок в жаркой Астраханской области наша группа сериала «Мастер» переехала в не менее жаркий Казахстан. Получив специальное разрешение Правительства Российской Федерации и Правительства Казахстана на пересечение границы, мы снимаем важные экшен-сцены с участием боевых КАМАЗов на территории Мангистауской области Казахстана. Сразу после многочасового переезда из Астрахани и пересечения границы наша группа с мощной поддержкой команды «КАМАЗ-мастер» (@kamazmastersport) приступила к сложнейшим съёмкам в условиях пустынь и степей. Взгляните сами на красивейшие места, которые были выбраны для нашего сериала,- говорится на странице «Art Pictures Studio & Vision».



- Вы только посмотрите в каких живописных местах продолжаются съёмки сериала «Мастер». Нет, это не пески и вершины Южной Америки или Аравийского полуострова - это красота Казахстана,- поделилась впечатлением съемочная команда.

Многосерийная спортивная драма «Мастер» о команде «КАМАЗ-мастер» − лучших автопилотах мира в классе спортивных грузовиков. Сюжет сериала вымышлен, но имеет отсылки к реальным историям из жизни команды, и повествует о смене поколений в экипаже, когда после многолетних побед, новичкам и старожилам предстоит создать новый боеспособный коллектив.



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Комментарии ( 1 )

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  • Kvazar
 Аzamat (Посетители) Сегодня, 12:02
Стыдно то что Бондарчук российский режиссёр. После того как он переврал события о Девятой Роте, смотреть "шедевры" этого "автора" нет никакого желания.
 
 

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